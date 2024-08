Mapa dos Shows: Ney Matogrosso, Céu, Tim Bernardes, Vanguart, Bruno Berle e mais

Semana movimentada na capital! O cantor Ney Matogrosso se apresenta pela primeira vez no Allianz Parque, no que deve ser o maior show de sua carreira, no próximo sábado, dia 10, mesma data em que Tim Bernardes sobe ao palco do Espaço Unimed. Antes disso, na sexta, dia 9, a banda Vanguart faz show no Cine Joia, marcando o retorno de suas atividades. No mesmo dia, Céu apresenta a turnê Novela na Audio, com participação de Liniker e discotecagem do músico Adrian Younge. Já o Sesc promove durante o fim de semana diversos shows grátis no Festival Sesc Mesa Brasil, que leva artistas como Ana Frango Elétrico, Bruno Berle, Febem, Luiza Lian e mais, a várias unidades pela cidade. Veja a seguir a agenda completa da semana.

Outros destaques: a vinda da banda escocesa Travis ao país com a turnê “Raze The Bar”, onze anos após sua passagem mais recente por aqui. O show está marcado para o dia 5 de novembro, na Audio, com ingressos a partir de R$216. E ainda, a estreia do Planet Hemp no Coala Festival, como atração principal do terceiro e último dia de evento, domingo, 8 de setembro, no Memorial da América Latina. Outros nomes do line-up são Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso e O Terno. Uma novidade do Coala em 2024 é o Palco Tim, que vai ocupar o Auditório Simon Bolivar, também no Memorial, com apresentações de 14 Bis convidando Beto Guedes e Flávio Venturini, na sexta, dia 6, Arthur Verocai e Orquestra, no sábado, dia 7, e Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz convidando Luedji Luna, no domingo, dia 8. Ingressos à venda. A Eldorado é a rádio oficial do Coala.

Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 5

Yoùn, Caique Souza e Filarmônica de Pasárgada

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 5, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$30





TERÇA, DIA 6

Academia de Música da Osesp convida Pacho Flores

Teatro B32 - R. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi

Terça, dia 6, às 19h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





Adriana Calcanhotto

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 6, às 20h e 22h30

Ultramar

A partir de R$100

Ingressos aqui





Cacá Machado, Laura Lavieri e Igor Caracas

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 6, às 21h

Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 6, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 6, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 7

Jade Baraldo

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 7, às 21h

As Vozes de Jade

A partir de R$44

Ingressos aqui





João Carlos Martins

Teatro do SESI São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 7, às 20h

Sinfonia na Paulista

Grátis com reserva de ingressos aqui





Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 7, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tiê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 7, às 21h

Cartas de Amor

A partir de R$70

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 8

Antonio Nóbrega

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 8, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





Brothers of Brazil

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 8, às 22h30

Brothers Again!

A partir de R$60

Ingressos aqui





Di Melo

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830 - Bela Vista

Quinta, dia 8, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Djagil

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 8, às 18h

Grátis





Ekena

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 8, às 21h

Voz e Violão

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rebeca + Manny Moura

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quinta, dia 8, às 19h

A partir de R$25

Ingressos aqui





The Baggios

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 8, às 21h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 9

Ana Frango Elétrico

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 9, às 20h30

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua

A partir de R$18

Ingressos aqui





Anná

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830 - Bela Vista

Sexta, dia 9, às 21h

Mel

A partir de R$20

Ingressos aqui





Antonio Nóbrega

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 9, às 22h

A partir de R$62

Ingressos aqui





Antônio Novaes

Casa Cachimbo - Rua Olga Abujamra, 09, Ana Rosa

Sexta, dia 9

Grátis





Bruno Berle

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 9, às 21h

Lançamento do álbum No Reino Dos Afetos 2 com participação de Mahmundi

A partir de R$18

Ingressos aqui





Céu

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 9, às 21h

Novela com participação de Liniker e Adrian Younge

A partir de R$60

Ingressos aqui





Febem

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 9, às 21h30

Show do álbum Abaixo do Radar

A partir de R$18

Esgotado





Forfun

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 9, às 20h

Turnê Nós

A partir de R$145

Ingressos aqui





Helô Ribeiro (Barbatuques)

Centro Cultural Tendal da Lapa - R. Guaicurus, 1100 - Água Branca

Sexta, dia 9, às 20h

A Paisagem Zero

Grátis





João Camarero

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 9, às 22h

A partir de R$62

Ingressos aqui





Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sexta, dia 9, às 20h

Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci cantam Itamar Assumpção

A partir de R$18

Ingressos aqui





Mosquito

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 9, às 20H

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rogério Skylab

Carioca Club Pinheiros - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Sexta, dia 9, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Tangolo Mangos

MIS - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Sexta, dia 9, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Ingressos aqui





The Soundtrackers

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 9, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Thomé e Monstro Extraordinário

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Sexta, dia 9, às 21h

A partir de R$15

Ingressos na porta





Vana Gierig e Mark Lambert

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 9, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Vanguart

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 9, às 22h

Demorou Pra Ser

A partir de R$80

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 10

Almir Sater e Gabriel Sater

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 10, às 22h

2 Vozes, 2 Gerações

A partir de R$120

Ingressos aqui





Ana Frango Elétrico

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 10, às 20h30

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua

Grátis com reserva de ingressos aqui





Cida Moreira e Rodrigo Vellozo

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sábado, dia 10, às 19h

Com o Coração na Boca

A partir de R$55

Ingressos aqui





Febem

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 10, às 21h30

Show do álbum Abaixo do Radar

Grátis com reserva de ingressos aqui





Izzy Gordon

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sábado, dia 10, às 20h

Rainhas

Grátis com reserva de ingressos aqui





Jota Quest

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 10, às 18h

Festival Olímpico Parque Time Brasil

A partir de R$30

Ingressos aqui





Kiko Loureiro

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Santo Amaro

Sábado, dia 10, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





KL Jay

Central 1926 - Praça da Bandeira, 137, Centro

Sábado, dia 10, às 22h

Festa Sintonia

A partir de R$56

Ingressos aqui





Luiza Lian

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 10, às 20h

7 Estrelas | Quem Arrancou o Céu?

Grátis com reserva de ingressos aqui





Luiz Ayrão

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Sábado, dia 10, às 20h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Malú Lomando

Sesc Belenzinho - R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Sábado, dia 10, às 21h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Miranda Kassin

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 10, às 20h

I Love Amy

A partir de R$60

Ingressos aqui





Ney Matogrosso

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 10, às 20h

Bloco na Rua: Ginga Pra Dar e Vender

A partir de R$110

Ingressos aqui





Osesp e Thierry Fischer

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 10, às 16h30

Pré-turnê internacional

A partir de R$39

Ingressos aqui





Potyguara Bardo

Pátio do Metrô São Bento - Largo São Bento, 109, Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 10, às 16h

Evento do Sesc Florêncio de Abreu

Grátis





Ritchie

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 10, às 20h

Menina Veneno 40 Anos

A partir de R$70

Ingressos aqui





Samuca e a Selva e Nomade Orquestra

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 10, às 21h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Silvia Pérez Cruz e Zé Ibarra

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 10, às 21h

Ida y Vuelta

A partir de R$100

Ingressos aqui





Stefano

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 10, às 17h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tim Bernardes

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 10, às 22h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Tuyo

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 10, às 21h

Show do álbum Paisagem com participação de Rico Dalasam e JOCA

Grátis com reserva de ingressos aqui





DOMINGO, DIA 11

Academia Jovem Orquestra Ouro Preto

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 11, às 10h50

Lançamento CD e DVD “Academia Jovem Orquestra Ouro Preto: Holst, Bartók, Ayres e Travassos”

Grátis com reserva de ingressos aqui





Alexandre Pires

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 11, às 18h

Festival Olímpico Parque Time Brasil

A partir de R$30

Ingressos aqui





Cogumelo Plutão e Bruna Ryan

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Domingo, dia 11, às 19h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Febem

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 11, às 15h

Show do álbum Abaixo do Radar

Grátis





Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 11, às 20h

A Música de Minas 50 Anos

A partir de R$100

Ingressos aqui





Luiza Lian

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 11, às 18h

7 Estrelas | Quem Arrancou o Céu?

Grátis com reserva de ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 11, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Silvia Pérez Cruz e Zé Ibarra

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 11, às 19h

Ida y Vuelta

A partir de R$100

Ingressos aqui





Tuyo

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 11, às 18h

Show do álbum Paisagem com participação de Rico Dalasam e JOCA

Grátis com reserva de ingressos aqui