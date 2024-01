Mapa dos Shows: Nick Carter, Yussef Dayes, Odair José, Luedji Luna e mais

Depois de uma arrancada tímida na semana passada, 2024 engata a segunda marcha nos próximos dias com um aumento significativo de eventos, incluindo apresentações internacionais, como a do ex-Backstreet Boys, Nick Carter, na Audio, nesta quarta, dia 17, e as do músico Yussef Dayes, parceiro recorrente de Tom Misch, terça e quarta, dias 16 e 17, no Blue Note.

A agenda conta também com shows duplos de Odair José na Casa de Francisca, Luedji Luna na Casa Natura Musical e Paula Lima no Sesc 14 Bis, e ainda, Sessa no Sesc Belenzinho, Samuca e a Selva no Alma São Paulo, Sáficas no Sesc Pompeia (com Josyara, Juliana Linhares, Mahmundi, Maria Beraldo e Jadsa), além da grandiosa Superturnê, de Jão, no Allianz Parque. Veja os detalhes a seguir.





TERÇA, DIA 16

Ivyson

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 16, às 21h

Ivyson Acústico

A partir de R$60

Ingressos aqui





Odair José

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 16, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





Yussef Dayes

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 16, às 20h e às 22h30

Yussef Dayes Experience

A partir de R$105

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 17

Arrigo Barnabé

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 17, às 21h

Quero Que Tudo Vá Pro Inferno

A partir de R$80

Ingressos aqui





Nick Carter

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quarta, dia 17, às 18h

Who I Am Tour

A partir de R$210

Ingressos aqui





Odair José

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 17, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





Yussef Dayes

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 17, às 20h e às 22h30

Yussef Dayes Experience

A partir de R$105

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 18

Angela Ro Ro

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quinta, dia 18, às 20h

A partir de R$18

Esgotado





Josyara, Juliana Linhares, Mahmundi, Maria Beraldo e Jadsa

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 18, às 21h30

Sáficas

A partir de R$15

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Leo Bianchini (5 a Seco)

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 18, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Luedji Luna

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 18, às 22h

Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água Deluxe

A partir de R$92

Ingressos aqui





Salloma Salomão e Sincrônica Al Andaluz

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 18, às 21h

Lançamento do álbum Ancestres de Prima Vera com participação de Fabiana Cozza

A partir de R$18

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Quinta, dia 18, às 19h

Voz e Violão

A partir de R$12

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





SEXTA, DIA 19

Alaíde Costa, Ayrton Montarroyos e Flávia Bittencourt

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 19, às 22h

90 Anos de João do Vale

A partir de R$62

Ingressos aqui





Angela Ro Ro

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 19, às 20h

A partir de R$18

Esgotado





Applegate e Naimaculada

A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Vila Madalena

Sexta, dia 19, às 22h

A partir de R$28

Ingressos aqui





Barromeo convida Black Alien

City Lights Music Hall - R. Padre Garcia Velho, Pinheiros

Sexta, dia 19, às 22h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Douglas Germano & Kiko Dinucci

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sexta, dia 19, às 20h

Lançamento do vinil Duo Moviola

A partir de R$12

Ingressos aqui





Duda Brack

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 19, às 21h

Duda Brack apresenta Voz e Solidão

A partir de R$60

Ingressos aqui





Far From Alaska

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 19, às 21h30

Lançamento do 3.3

A partir de R$15

Ingressos aqui





Larissa Luz e Caio Prado

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 19, às 21h

Elza Tributo

A partir de R$15

Ingressos aqui





Luedji Luna

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 19, às 22h

Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água Deluxe

A partir de R$100

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Sexta, dia 19, às 22h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Monobloco

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra FundaSexta, dia 19, às 22h

Ensaio Monobloco

A partir de R$50

Ingressos aqui





Sessa

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 19, às 21h

Estrela Acesa

A partir de R$15

Ingressos aqui





Tribo de Jah

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 19, às 20h30

Chama Reggae

Esgotado





SÁBADO, DIA 20

Badi Assad

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 20, às 20h

Badi Assad apresenta Ilha

A partir de R$70

Ingressos aqui





Black Pantera

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sábado, dia 20, às 20h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Far From Alaska

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 20, às 21h30

Lançamento do 3.3

A partir de R$15

Ingressos aqui





Jão

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 20, às 21h

Superturnê

Esgotado





Larissa Luz e Caio Prado

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 20, às 21h

Elza Tributo

A partir de R$15

Ingressos aqui





Maglore

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 20, às 20h

Show do álbum “V”

Esgotado





Mar Aberto

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 20, às 20h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Marina de la Riva

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 20, às 20h

Raices Compartilhadas

A partir de R$12

Ingressos aqui





Mateus Fazeno Rock

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sábado, dia 20, às 20h

Jesus Ñ Voltará

A partir de R$12

Ingressos aqui





Paula Lima

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 20, às 20h

Sesc Verão

A partir de R$18

Ingressos aqui





Paulo Ricardo

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 20, às 20h e às 22h

Voz, Violão e Rock n’ Roll

A partir de R$115

Ingressos aqui





Péricles e Pixote

Clube Atlético Juventus - Rua Juventus, 690, Mooca

Sábado, dia 20, às 17h

Somos 90

Esgotado





Rodrigo Campos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 20, às 22h

Pagode Novo

A partir de R$62

Ingressos aqui





Samuca e a Selva

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Sábado, dia 20, à 0h

A partir de R$44

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 21

Alex Albino

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 21, às 20h

Alexsunday

A partir de R$65

Ingressos aqui





Bia Ferreira

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 21, às 18h

Show do álbum Faminta com participação de Edgar

A partir de R$15

Ingressos aqui





Jão

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 21, às 20h

Superturnê

A partir de R$112

Ingressos aqui





Maglore

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 21, às 18h

Show do álbum “V”

Esgotado





Marcelo Gross

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Domingo, dia 21, às 19h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Marina de la Riva

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Domingo, dia 21, às 18h

Raices Compartilhadas

A partir de R$12

Ingressos aqui





Paula Lima

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 21, às 18h

Sesc Verão

A partir de R$18

Ingressos aqui





Supercombo

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Domingo, dia 21, às 16h30 e às 20h30

Supercombo toca Rogério

Esgotado





Tássia Reis

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Domingo, dia 21, às 18h

Tassia Reis Canta Alcione

A partir de R$12

Ingressos aqui