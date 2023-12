Mapa dos Shows: Paul McCartney, Colbie Caillat, Djavan, Vanessa da Mata e mais

O icônico Paul McCartney já está rodando o Brasil há alguns dias com a turnê “Got Back”, que chega a São Paulo para três apresentações esgotadas nesta semana. Outra artista internacional também com show marcado na capital nos próximos dias é Colbie Caillat.

Entre os destaques nacionais estão Mauricio Pereira na Casa de Francisca, Tatá Aeroplano no Centro da Terra, Alaíde Costa no Bona Casa de Música, Djavan na Vibra São Paulo, Luiza Possi no Blue Note, Elba Ranalho no Teatro Bradesco, Mestrinho na Casa Natura e Vanessa da Mata, Liniker e Valesca Popozuda no Juntas Festival, no Parque Villa-Lobos. Veja os detalhes a seguir.





SEGUNDA, DIA 4

Ana Cañas

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Segunda, dia 4, às 19h

Show Ana Cañas canta Belchior

A partir de R$12

Esgotado





Chicão

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 4, às 20h

Show com participações de Barulhista, Bernardo Pacheco e Wanessa Dourado

A partir de R$30

Ingressos aqui





Pet Shop Boys

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Segunda, dia 4, às 21h

Dreamworld: The Greatest Hits Live

Esgotado





TERÇA, DIA 5

Daniel Pinheiro convida Xênia França e Daniel Pax

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Terça, dia 5, às 21h30

Baile do Pastô

A partir de R$22

Ingressos aqui





Ian Wapichana

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça, dia 5, às 19h

Show com participação de Brisa Flow e Coletivo Coletores

Grátis com reserva de ingresso aqui





Manu Gavassi

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Terça, dia 5, às 20h

A partir de R$115

Ingressos aqui





Marina De La Riva

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Terça, dia 5, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos aqui





Maurício Pereira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 5, às 21h30

Mergulhar na Surpresa 25 anos com participação de Juçara Marçal

A partir de R$62

Ingressos aqui





Tatá Aeroplano

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 5, às 20h

Andarilho Urbano

A partir de R$23

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 6

Arrigo Barnabé e Trisca

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Quarta, dia 6, às 20h

Arrigo Visita Itamar

A partir de R$53

Ingressos aqui





Fuzzuês

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quarta, dia 6, às 21h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Gupe

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 6, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Maurício Pereira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 6, às 21h30

Mergulhar na Surpresa 25 anos com participação de Odair José

A partir de R$62

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 7

Arrigo Barnabé e Trisca

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Quinta, dia 7, às 20h

Arrigo Visita Itamar

A partir de R$53

Ingressos aqui





Bratislava e A Olívia

Centro Cultural A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Vila Madalena

Quinta, dia 7, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Colbie Caillat

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Quinta, dia 7, às 21h

A partir de R$110

Ingressos aqui





Iara Rennó

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quinta, dia 7, às 21h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Kenny Brown, 504 Jazz Experience feat. Kid Chocolate, Orleans Street Jazz Band e Dj Dri Arakake

Bourbon Street Music Club - R. dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 7, às 19h

Bourbon Street Fest - 19ª edição

Grátis com reserva de ingresso aqui





Lenna Bahule

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 7, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Paul McCartney

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quinta, dia 7, às 20h

Got Back

Esgotado





SEXTA, DIA 8

Alaíde Costa

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 8, às 20h

Turmalina Negra - Show especial de aniversário

A partir de R$100

Ingressos aqui





Bufo Borealis e Test

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 8, às 22h30

A partir de R$33

Ingressos aqui





Danna Lisboa

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sexta, dia 8, às 21h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Djavan

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 8, às 22h

A partir de R$90

Ingressos aqui





Edi Rock

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 8, às 21h30

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Kiko Loureiro

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sexta, dia 8, às 19h30

A partir de R$15

Esgotado





Luiza Possi

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 8, às 20h e às 22h30

Piano e Voz

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mad Professor, Nidia Góngora e mais

Tendal da Lapa - R. Guaicurus, 1100 - Água Branca

Sexta, dia 8, às 17h

Festival Mucho

Grátis





Mahogany Blue, Kevin Gullage & The Blues Groovers, Orleans Street jazz Band e Dj Crizz

Bourbon Street Music Club - R. dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 8, às 19h

Bourbon Street Fest - 19ª edição

A partir de R$67

Ingressos aqui





Os Fonsecas, Naimaculada e Tietê

Centro Cultural A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Vila Madalena

Sexta, dia 8, às 20h

A partir de R$22

Ingressos aqui





Samuca e a Selva recebe Graveola

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 8, às 22h

A partir de R$33

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 9

Ana Gabriela, Hotelo, Bola (Zimbra), Lumee//Prismo e Dieguito Reis

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 9, às 22h

Marã Música

A partir de R$89

Ingressos aqui





Claudette Soares e Marcio Louzada

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 9, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Dani e Débora Gurgel Big Band

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sábado, dia 9, às 20h

DDG19

A partir de R$45

Ingressos aqui





Djavan

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 9, às 22h

A partir de R$90

Ingressos aqui





Edi Rock

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 9, às 21h30

A partir de R$18

Esgotado





Elba Ramalho

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, 1º piso, Perdizes

Sábado, dia 9, às 21h

Acústico Eu e Vocês

A partir de R$90

Ingressos aqui





Fat Family

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Sábado, dia 9, às 20h

Turnê 25 anos

A partir de R$12

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Febre 90s

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 9, às 20h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Guinga convida Nailor Proveta

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 9, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





Herzegovina, Ema Stoned e Sky Down

Centro Cultural A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Vila Madalena

Sábado, dia 9, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Hodari

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sábado, dia 9, às 21h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Kiko Loureiro

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 9, às 19h30

A partir de R$15

Esgotado





Maglore, Luê, Jazz Riddim, Cuatro Pesos de Propina e mais

Casa de Cultura do Butantã - Av. Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri

Sábado, dia 9, às 11h

Festival Mucho

Grátis





Mahogany Blue, Kevin Gullage & The Blues Groovers, Orleans Street Jazz Band e Dj Crizz

Bourbon Street Music Club - R. dos Chanés, 127, Moema

Sábado, dia 9, às 18h30

Bourbon Street Fest - 19ª edição

A partir de R$67

Ingressos aqui





Paul McCartney

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 9, às 20h

Got Back

Esgotado





Pedro Altério

Pátio do Metrô São Bento - Largo São Bento, 109, Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 9, às 16h

De Cara Limpa

Grátis





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 9, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$125

Ingressos aqui





Renato Medeiros

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Sábado, dia 9, às 17h30

A Curva dos Dias

A partir de R$40

Ingressos aqui





Romero Ferro

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 9, às 22h

Frevália

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tó Brandileone

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 9, às 21h

A partir de R$75

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 10

Abysstrace, Eletroradiobras e Penna

Centro Cultural A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Vila Madalena

Domingo, dia 10, às 19h

A partir de R$22

Ingressos aqui





Brisa Flow, DJ Pantera Mao 007, Bazuros e mais

Casa de Cultura do Butantã - Av. Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri

Domingo, dia 10, às 11h

Festival Mucho

Grátis





Kevin Gullage & The Blues Groovers, Gary Brown, Maestro Marcelo Torres Septeto (New Orleans Experience) e Dj Dri Arakake

Bourbon Street Music Club - R. dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 10, 19h

Bourbon Street Fest - 19ª edição

A partir de R$67

Grátis com reserva de ingresso aqui





Leo Middea

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 10, às 18h

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Mestrinho

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 10, às 19h30

Dia Nacional do Forró

A partir de R$60

Ingressos aqui





Paul McCartney

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 10, às 20h

Got Back

Esgotado





QuimbaráCasa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, SéDomingo, dia 10, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$125

Ingressos aqui





Saulo Fernandes

Vale do Anhangabaú - Rua Formosa, S/N

Domingo, dia 10, às 14h

Som e Sol

A partir de R$70

Ingressos aqui





Show da Luna de Natal

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, 1º piso, Perdizes

Domingo, dia 10, às 11h e às 14h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Sidney Magal

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, 1º piso, Perdizes

Domingo, dia 10, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tassia Reis

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Domingo, dia 10, às 20h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Tó Brandileone

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 10, às 21h

A partir de R$75

Ingressos aqui





Uriah Heep

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 10, às 20h

South America Tour 2023

A partir de R$220

Ingressos aqui





Vanessa da Mata, Liniker e Valesca Popozuda

Parque Villa Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 10, às 10h

Juntas Festival

A partir de R$70

Ingressos aqui