Mapa dos Shows: Paul McCartney, The Hives, The Wailers, Oktoberfest, Otto, Pop 3 e mais

Um beatle entre nós! Nesta semana, São Paulo recebe mais uma vez o ícone Paul McCartney para duas apresentações no Allianz Parque: é nesta terça e quarta, dias 15 e 16. Outras atrações internacionais na capital nos próximos dias são a banda The Hives, nesta terça, dia 15, no Tokio Marine Hall, e a banda The Wailers, que acompanhava Bob Marley, no domingo, dia 20, no Espaço Unimed. A agenda da semana conta ainda com diversas apresentações no Oktoberfest, no Parque Villa-Lobos, além de Otto no Teatro das Artes nesta quinta, dia 17, e o encontro inédito de Henrique Portugal (Skank), Charles Gavin (Titãs) e George Israel (Kid Abelha) no Blue Note, no sábado, dia 19. Detalhes a seguir.





SEGUNDA, DIA 14

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 14, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Paul Lewis

Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi

Segunda, dia 14, às 19h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 15

Alexandre Rodrigues Trio convida Edu Ribeiro e Zé Pitoco

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 15, às 19h30

A partir de R$53

Ingressos aqui





Čao Laru

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 15, às 21h

Participação de Clara Castro

A partir de R$60

Ingressos aqui





Paul McCartney

Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200, Perdizes

Terça, dia 15, às 20h

Got Back 2024

A partir de R$325

Ingressos aqui





The HivesTokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Várzea de Baixo

Terça, dia 15, às 21h

A partir de R$216

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 16

Fernando Nunes e Walter Villaça recebem Nando Reis e Chico Chico

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 16, às 20h e às 22h30

A partir de R$140

Ingressos aqui





Jamah

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 16, às 21h

Jam Rádio

A partir de R$56

Ingressos aqui





Paul McCartney

Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200, Perdizes

Quarta, dia 16, às 20h

Got Back 2024

A partir de R$325

Ingressos aqui





Tiê

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 16, às 21h

Cartas de Amor

A partir de R$70

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 16, às 21h30

O Samba Não É de Ninguém

A partir de R$98

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 17

Besouro Mulher + Viratempo

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 17, às 20h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Coral

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 17, às 21h

Voz e Violão com participação de Tuyo

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lenna Bahule e Ana Karina Sebastião

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 17, às 19h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Marc Albrecht e Paul Lewis

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 17, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Mayana Neiva

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 17, às 21h30

“Tá Tudo Aqui Dentro”

A partir de R$53

Ingressos aqui





Orquestra Juvenil Heliópolis

Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Quinta, dia 17, às 20h

Mozart e Tchaikóvski

A partir de R$20

Ingressos aqui





Otto

Teatro das Artes - Av. Rebouças, 3970, Pinheiros

Quinta, dia 17, às 21h

“Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos”

A partir de R$50

Ingressos aqui





Pitty

Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa

Quinta, dia 17, às 21h

São Paulo Oktoberfest

A partir de R$27

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 18

Banda Eddie

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 21h

A partir de R$75

Ingressos aqui





Blues Beatles

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Chico Brown

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 18, às 22h

Máquina do Tempo

A partir de R$80

Ingressos aqui





Dexter 8º Anjo e Marquinhos Sensação

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Fresno

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 18, às 21h30

Eu Nunca Fui Embora

A partir de R$80

Ingressos aqui





Gaby Amarantos

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 18, às 21h

Bregue-Se

A partir de R$21

Ingressos aqui





João Gomes e Henry Freitas

CTN - Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão

Sexta, dia 18, às 20h

Festival Nordestino

A partir de R$72

Ingressos aqui





Los Sebosos Postizos

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 18, às 20h30

50 anos A Tábua de Esmeralda

A partir de R$18

Ingressos aqui





Marc Albrecht e Paul Lewis

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 18, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Marcelo Segreto com participações de Zé Miguel Wisnik, Tatiana Parra e Risco Quarteto de Cordas

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$53

Ingressos aqui





Nômade Orquestra

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 18, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica Municipal

Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n, República

Sexta, dia 18, às 20h

O Conto de Maldoror: Terra em Transe

A partir de R$7

Ingressos aqui





Oswaldo Montenegro

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Sexta, dia 18, às 21h

Celebrando 50 Anos de Estrada

A partir de R$100

Ingressos aqui





Patrícia Bastos

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 18, às 20h

Show Voz da Taba

A partir de R$18

Ingressos aqui





Quimbará

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 18, às 20h e às 22h

Especial Buena Vista Social Club

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tássia Reis

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 18, às 21h30

Lançamento do álbum Topo da Minha Cabeça

A partir de R$18

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 19

Banda Jovem do Estado

Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Sábado, dia 19, às 20h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Coral Paulistano do Theatro Municipal

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 19, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos





Gabriel Elias

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 19, às 21h

Lançamento do disco “Tropical”

A partir de R$90

Ingressos aqui





Gaby Amarantos

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 19, às 21h

Bregue-Se

A partir de R$21

Ingressos aqui





Gloria Groove

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 19, às 23h

Show Serenata da GG

A partir de R$140

Ingressos aqui





Henrique Portugal, Charles Gavin e George Israel

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 19, às 20h e às 22h30

Pop 3

A partir de R$80

Ingressos aqui





Los Sebosos Postizos

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 19, às 20h30

50 anos A Tábua de Esmeralda

A partir de R$18

Ingressos aqui





Lúcio Maia Trio

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 19, às 19h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Luiz Amargo

Casa Cachimbo - Rua Olga Abujamra, 09, Vila Mariana

Sábado, dia 19, às 17h

Grátis





Marc Albrecht e Paul Lewis

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 19, às 16h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica Municipal

Theatro Municipal de São Paulo - Praça Ramos de Azevedo, s/n, República

Sábado, dia 19, às 17h

O Conto de Maldoror: Terra em Transe

A partir de R$5

Ingressos aqui





Oswaldo Montenegro

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Sábado, dia 19, às 21h

Celebrando 50 Anos de Estrada

A partir de R$100

Ingressos aqui





Pastoras Do Rosário

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 19, às 20h

74/24 – Meio século de discos históricos: Canta, canta minha gente de Martinho da Vila

A partir de R$18

Ingressos aqui





Roupa Nova e Jorge Vercillo

Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa

Sábado, dia 19, às 16h

São Paulo Oktoberfest

A partir de R$57

Ingressos aqui





Sérgio Pererê e Badi Assad

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 19, às 21h

Bentu

A partir de R$70

Ingressos aqui





Mudvayne, Amon Amarth, Meshuggah e mais

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 19, às 11h

Knotfest 2024

A partir de R$245

Ingressos aqui





Sophia Liu

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 19, às 21h

Festival Chopin

A partir de R$80

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 20

Amaro Freitas

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 20, às 20h

Jazz BR

A partir de R$67

Ingressos aqui





Batata Boy

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 20, às 20h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Big Band da Orquestra Jovem Tom Jobim

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 20, às 10h50

Toca Rita Lee

Grátis com reserva de ingressos





Joyce Alane

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 20, às 19h

Turnê Tudo é Minha Culpa

A partir de R$80

Ingressos aqui





Luísa e Os Alquimistas

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 20, às 18h

Show especial Brega Punk com participação de Keila e Wandalo

A partir de R$18

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 20, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





O Grilo

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Domingo, dia 20, às 19h30

Show 360

A partir de R$103

Ingressos aqui





Oswaldo Montenegro

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Domingo, dia 20, às 20h

Celebrando 50 Anos de Estrada

A partir de R$100

Ingressos aqui





Pastoras Do Rosário

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 20, às 18h

74/24 – Meio século de discos históricos: Canta, canta minha gente de Martinho da Vila

A partir de R$18

Ingressos aqui





Paul Lewis

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 20, às 18h

Festival Schubert

A partir de R$39

Ingressos aqui





Slipknot, Bad Omens, Till Lindemann

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 20, às 11h

Knotfest 2024

A partir de R$245

Ingressos aqui





The Wailers, Mato Seco e Pato Banton

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 20, às 18h

Reggae Live Station

A partir de R$70

Ingressos aqui





Thiaguinho e Monobloco

Parque Villa-Lobos - Avenida Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa

Domingo, dia 20, às 16h

São Paulo Oktoberfest

A partir de R$97

Ingressos aqui





Zimbra

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 20, às 18h

Lançamento do novo album “Pouso”

A partir de R$50

Ingressos aqui