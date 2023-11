Mapa dos Shows: Primavera Sound, FKJ, Xênia França, Tulipa Ruiz e mais

O The Cure finalmente se apresenta no Brasil no próximo fim de semana, como um dos headliners da segunda edição do Primavera Sound São Paulo. O festival ainda conta com nomes como The Killers, Pet Shop Boys, Beck e muito mais, alguns deles, se apresentando também durante a semana na Audio e no Cine Joia, no Primavera na Cidade.

A semana na capital conta ainda com shows do multi-instrumentista francês FKJ, a recém-ganhadora do Grammy Latino Xênia França, Tulipa Ruiz, Helio Flanders (Vanguart), Guilherme Arantes, Caetano Veloso com o tão pedido show do álbum “Transa” e mais. Veja todos os detalhes e a agenda completa a seguir.





SEGUNDA, DIA 27

Caetano Veloso

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Segunda, dia 27, às 21h30

Transa Ao Vivo

A partir de R$220

Ingressos aqui





Chicão

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 27, às 20h

Prógui Náiti

A partir de R$46

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 28

Bruno Berle

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 28, às 20h

No Reino dos Afetos na íntegra

A partir de R$61

Ingressos aqui





Guilherme Held

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 28, às 21h30

“Corpo Nós” com participação especial de Juçara Marçal e Romulo Fróes

A partir de R$44

Ingressos aqui





Jonathan Ferr

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Terça, dia 28, às 19h

Grátis





Zé Ibarra e Tom Veloso

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 28, às 19h e às 22h

Esgotado





QUARTA, DIA 29

Banda Del Rey com participações de Fernanda Takai, Otto, Filipe Catto, Ava Rocha, Assucena, Arícia Mess, Silvia Machete, Anna Ratto, Blubell e Maria Ó

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 29, às 21h30

Vozes do Brasil 25 Anos: Patrícia Palumbo Convida

Esgotado





Black Midi e Pluma

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quarta, dia 29, às 21h

Primavera na Cidade

Esgotado





Fall Clássico convida Macaia

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Quarta, dia 29, às 19h

Grátis com reserva de ingresso aqui





FKJ

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quarta, dia 29, às 21h

South America

A partir de R$170

Ingressos aqui





Juca Novaes e Lucila Novaes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 29, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Tony Coleman e Igor Prado

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 29, às 21h

A partir de R$72

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 30

Guinu & Curumin

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 30, às 21h30

Guinu & Curumin cantam João Donato

A partir de R$44

Ingressos aqui





Helio Flanders

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 30, às 20h

Show The Freewheelin Bob Dylan 60 anos depois

A partir de R$12

Ingressos aqui





Seun Kuti e Egypt 80, Bia Ferreira e Carlos do Complexo

Audio - Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quinta, dia 30, às 21h

Primavera na Cidade

Esgotado





Slowdive e Terraplana

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 30, às 21h

Primavera na Cidade

Esgotado





The Killers

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Quinta, dia 30, às 21h

Apresentação extra antes do festival Primavera Sound

Esgotado





Tuco Marcondes com participação de Zeca Baleiro

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 30, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tulipa Ruiz

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 30, às 21h30

Show Habilidades Extraordinárias

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





SEXTA, DIA 1º

Ava Rocha

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 1º, às 20h30

Femme Frame #2

A partir de R$70

Ingressos aqui





Camisa de Vênus

Teatro Bradesco - Bourbon Shopping Săo Paulo - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Sexta, dia 1º, às 21h

Camisa 4.3

A partir de R$28

Ingressos aqui





Espetacular Charanga do França

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 1º, às 22h

Baile Espetacular

A partir de R$53

Ingressos aqui





George Israel (Kid Abelha)

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 1º, às 22h30

Baile do George

A partir de R$90

Ingressos aqui





Mato Seco

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 1º, às 22h

Mato Seco apresenta Marley ExperienceA partir de R$110

Ingressos aqui





Metric e Lucrecia Dalt

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 1º, às 21h

Primavera na Cidade

Esgotado





Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sexta, dia 1º, às 21h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Róisín Murphy, DJ Playero e Luiza Lian

Audio - Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 1º, às 21h

Primavera na Cidade

Esgotado





Tony Gordon

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 1º, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Xênia França

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 1º, às 21h

Em Nome da Estrela

A partir de R$15

Ingressos aqui





Zander + Karen Jonz

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 1º, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 2

Guilherme Arantes

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 2, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





João Bosco convida Guto Wirtti

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 2, às 22h

A partir de R$100

Ingressos aqui





José Augusto

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 2, às 21h

Um Brinde Ao Amor

A partir de R$200

Ingressos aqui





Kamaitachi

Audio - Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 2, às 19h

Lançamento do Álbum Festa

A partir de R$70

Ingressos aqui





Krisiun

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 2, às 22h

Rolling Stone Session: Krisiun lança Mortem Solis

A partir de R$56

Ingressos aqui





Mariemme

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sábado, dia 2, às 20h

Show de lançamento do disco The Heartbreak Album

A partir de R$70

Ingressos aqui





Sambô

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sábado, dia 2, às 19h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Sandy

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 2, às 21h

Turnê 2023

A partir de R$80

Ingressos aqui





Santa Jam Vó Alberta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 2, às 20h

A partir de R$70

Ingressos aqui





The Killers, Pet Shop Boys, The Hives, Marisa Monte, Cansei de Ser Sexy, Kelela, Slowdive e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Sábado, dia 2, às 12h

Primavera Sound São Paulo 2023

A partir de R$594

Ingressos aqui





Trio Maná Flor

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 2, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$125

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 3

A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Domingo, dia 3, às 19h30

A partir de R$78

Ingressos aqui





Anavitória e Orquestra Ouro Preto

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Domingo, dia 3, às 19h30

A partir de R$90

Ingressos aqui





Banda Glória

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 3, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Banda Pense

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Domingo, dia 3, às 18h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Demônios da Garoa

Teatro Bradesco - Bourbon Shopping Săo Paulo - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Domingo, dia 3, às 20h

80 Anos: Gravação do DVD

A partir de R$90

Ingressos aqui





Joabe Reis

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Domingo, dia 3, às 19h

Lançamento do álbum 028

Grátis com reserva de ingresso aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 3, às 19h

A partir de R$48

Ingressos aqui





The Cure, Beck, Bad Religion, The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Róisín Murphy e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Domingo, dia 3, às 12h

Primavera Sound São Paulo 2023

A partir de R$594

Ingressos aqui





