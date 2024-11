Mapa dos Shows: Roberto Carlos, Vanessa da Mata, Anelis Assumpção, Jota.pê, MPB4 e mais

O tradicional especial de fim de ano da Rede Globo com Roberto Carlos será gravado nesta semana em São Paulo, desta vez, aberto ao público. Os últimos ingressos estão disponíveis para a apresentação desta quarta, dia 27, no Allianz Parque. A agenda da semana ainda inclui shows de Vanessa da Mata no Tokio Marine Hall no sábado, dia 30, Anelis Assumpção e Os Amigos Imaginários sexta e sábado, dias 29 e 30, no Sesc Pompeia, do ganhador do Grammy Latino Jota.pê na sexta, dia 29, no Teatro das Artes, e também, MPB4 em apresentação tripla no Sesc Pinheiros, de sexta a domingo, dias 29, 30 e 1º, com o show “60 Anos de MPB”. Detalhes a seguir.

Para se programar: é possível se tornar sócio do recém-reinaugurado teatro Cultura Artística durante os meses de novembro e dezembro e, assim, ter acesso privilegiado às vendas de ingressos para todas as apresentações de 2025. Entre as atrações já anunciadas do próximo ano estão Samara Joy (31 de julho) e Stacey Kent (25 de setembro). A programação completa está disponível no site e redes sociais do local.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 25

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 25, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Jair Naves

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 25, às 20h

O Significado se Desfaz no Som

A partir de R$57

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 26

Avishai Cohen

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Terça, dia 26, às 20h30

Tucca Internacional

A partir de R$90

Ingressos aqui





Manu Chao

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Terça, dia 26, às 19h

MUCHO! apresenta

Esgotado





QUARTA, DIA 27

Fabiana Cozza

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 27, às 21h

Apenas mais uma de amor

A partir de R$80

Ingressos aqui





Francisco, El Hombre

Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Quarta, dia 27, às 19h

Hasta El Final

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Juan Duran

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 27, às 21h30

Celebration

A partir de R$75

Ingressos aqui





Orquestra Mundana Refugi

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 27, às 21h30

A partir de R$44

Ingressos aqui





Roberto Carlos

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quarta, dia 27, às 20h30

Gravação do Especial da TV Globo

A partir de R$295

Ingressos aqui





Uli Costa

Fiesp - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 27, às 20h

Afrosambajazz

Grátis com reserva de ingressos





QUINTA, DIA 28

Azula

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 28, às 21h30

Prata da Casa

Grátis





Bring Me The Horizon

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Quinta, dia 28, às 21h

Esgotado





Chico Trujillo

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 28, às 20h

A partir de R$77

Ingressos aqui





Cristiano Borges

CaSa SLAMB - Rua Mateus Grou, 106, Pinheiros

Quinta, dia 28, às 21h

Portas Abertas

A partir de R$30

Ingressos aqui





Davi Fonseca

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 28, às 20h

Lançamento do álbum Viseira. Participação de Luiza Brina

A partir de R$15

Ingressos aqui





Douglas Germano

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Barra Funda

Quinta, dia 28, às 20h

Umas e Outras

Grátis





Francisco, El Hombre

Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Quinta, dia 28 às 19h

Hasta El Final

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Izzy Gordon e Pastoras do Rosário

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 28, às 22h

Homenagem a Martinho da Vila

A partir de R$33

Ingressos aqui





Mestrinho

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quinta, dia 28, às 21h

Show Eu e Você

A partir de R$21

Ingressos aqui





Osesp, Marcelo Lehninger e Larisa Martinez

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 28, às 20h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Pedro Salomão

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 28, às 20h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Samba de Dandara

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 28, às 21h30

Samba de Dandara canta Jovelina Pérola Negra

A partir de R$44

Ingressos aqui





Siba

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 28, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Zélia Duncan

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 28, às 20h e às 22h30

Lado Z

A partir de R$100

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 29

Anelis Assumpção e Os Amigos Imaginários

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 29, às 21h30

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Exclusive Os Cabides + Jovens Ateus

Casa Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 20h30

A partir de R$46

Ingressos aqui





Fitti

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 29, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Francisco, El Hombre

Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Sexta, dia 29, às 19h

Hasta El Final

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Jota.pê

Teatro das Artes - Av. Rebouças, 3970, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 21h

Vinil em Cena: “Se o Meu Peito Fosse o Mundo”A partir de R$90

Ingressos aqui





Marcelo Jeneci

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 22h

Night Clube Forró Latino

A partir de R$27

Ingressos aqui





Mônica Salmaso e André Mehmari

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 29, às 21h

Tributo aos 50 anos do álbum

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





MPB4

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 21h

MPB4 60 Anos de MPB

A partir de R$21

Ingressos aqui





Osesp, Marcelo Lehninger e Larisa Martinez

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 29, às 20h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Racionais MCs

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 29, às 22h30

Boogie Week 2024

Esgotado





Seu Pereira + Elaine Guimarães

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 20h

Festa Calefação Tropicaos

A partir de R$33

Ingressos aqui





Silvanny Sivuca

Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 29, às 21h

Fexta da Mextra com Bloco Me Lembra Que Eu Vou e participações de Vitão, Thiago Jamelão e Prettos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Supercombo

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sexta, dia 29, às 20h

Remédios

A partir de R$18

Ingressos aqui





Toquinho e Camilla Faustino

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 22, às 20h e às 22h30

Coração de Mulher

A partir de R$160

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 30

Anavitória, Céu, Luedji Luna, Maria Gadú, Mariana Aydar & Mestrinho e mais

Parque Villa-Lobos - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 30, às 10h

Festivalzinho

A partir de R$75

Ingressos aqui





Anelis Assumpção e Os Amigos Imaginários

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 30, às 21h30

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Armandinho

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 30, às 21h

Esgotado





Beatles Em Concerto com Daniel Wolff

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 30, às 18h e às 20h30

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Bloco Vale Tudo convida Tássia Reis

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sábado, dia 30, às 22h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Bring Me The Horizon

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 30, às 13h

A partir de R$245

Ingressos aqui





Francisco, El Hombre

Caixa Cultural São Paulo – Praça da Sé, 111, Centro

Sábado, dia 30, às 19h

Hasta El Final

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Juçara Marçal

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 30, às 20h

Anganga com participação de Thomas Rohrer

Grátis





Mariana Nolasco

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 22h

Turnê Quem É Ela?

Esgotado





Mônica Salmaso e André Mehmari

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 30, às 21h

Tributo aos 50 anos do álbum

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





MPB4

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 30, às 21h

MPB4 60 Anos de MPB

A partir de R$21

Ingressos aqui





Osesp, Marcelo Lehninger e Larisa Martinez

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 30, às 16h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Paulo Ricardo

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 30, às 20h e às 22h30

Voz, Violão & Rock’n’Roll

A partir de R$140

Ingressos aqui





Supercombo

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 30, às 20h

Remédios

A partir de R$18

Ingressos aqui





Vanessa da Mata

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 30, às 22h

Vem Doce - 20 Anos de Carreira

A partir de R$95

Ingressos aqui





DOMINGO, 1º

Beatles Em Concerto com Daniel Wolff

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 1º, às 17h30

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Dora Morelenbaum

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 19h

A partir de R$52

Ingressos aqui





Gipsy Kings e Tonino Baliardo

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Domingo, dia 1º, às 18h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Ira!

Carioca Club - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 17h

A partir de R$100

Ingressos aqui





João Bosco

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 1º, às 20h

Os Grandes Sucessos

A partir de R$247

Ingressos aqui





Juçara Marçal

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Domingo, dia 1º, às 19h

10 anos de Encarnado

Grátis





Letuce

Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 18h30

15 anos de “Plano de Fuga pra Cima dos Outros e de Mim”

A partir de R$90

Ingressos aqui





Manu Chao

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 16h

MUCHO! apresenta

Esgotado





Maurício Manieri

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 1º, às 20h

Classics Especial Fim de Ano

A partir de R$120

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Mônica Salmaso e André Mehmari

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 1º, às 18h

Tributo aos 50 anos do álbum

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





MPB4

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 1º, às 18h

MPB4 60 Anos de MPB

A partir de R$21

Ingressos aqui





Nova Orquestra

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 1º, às 17h e às 20h

Nova Orquestra Toca Weezer: Blue Album

A partir de R$60

Ingressos aqui





Orquestra Jovem Tom Jobim

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 1º, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos





Supercombo

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 1º, às 18h

10 Anos de Amianto

A partir de R$330

Ingressos aqui