Mapa dos Shows: Samuel Rosa, Zélia Duncan, Zeca Veloso, Pedros e mais

O cantor Samuel Rosa faz sua estreia solo em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 2, no Espaço Unimed, apresentando as músicas de seu recém-lançado álbum “Rosa”, seu primeiro trabalho após o fim do Skank. Na mesma data, Zeca Veloso leva o show “Desenho de Animação” ao Sesc Belenzinho. Já sábado e domingo, dias 3 e 4, tem Zélia Duncan em show duplo no Sesc Pinheiros, e ainda, Pedro Altério e Pedro Viáfora, dois membros do 5 a Seco, apresentando o show especial “Pedros” no Bona Casa de Música, com os últimos ingressos à venda. A banda completa retorna de um hiato em setembro, no palco do Coala Festival. A Eldorado é a rádio oficial do Coala.

Destaque também no Mapa dos Shows para as apresentações do Smashing Pumpkins no Brasil. A banda referência do rock alternativo desde o começo dos anos 90 traz ao país a turnê “The World Is a Vampire” com show em Brasília dia 1º de novembro e em São Paulo dia 3 de novembro, com ingressos a partir de R$390.

Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.

Confira abaixo a agenda completa de eventos da semana:





SEGUNDA, DIA 29

Juçara Marçal

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Segunda, dia 29, às 19h

Show do álbum Delta Estácio Blues

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Nara Gil e João Gil

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Segunda, dia 29, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 30

Nara Gil e João Gil

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 30, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Teago Oliveira

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 30, às 20h

Cinco anos de “Boa Sorte”

A partir de R$45

Ingressos aqui





Zé Manoel e Manuela Rodrigues

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 30, às 21h

Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 31

Filipe Catto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 31, às 22h

Voz e Violão

A partir de R$70

Esgotado





Jambu e Starkenoten

A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Pinheiros

Quarta, dia 1º, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Mãeana

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 31, às 21h30

Mãeana canta JG

A partir de R$80

Esgotado





Only A Fool Would Play That

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 31, às 21h30

Único cover de Steely Dan da América Latina

A partir de R$73

Ingressos aqui





Roberta Campos

Teatro do Sesi São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 31, às 20h

Show Cinco Partes de Mim

Ingressos aqui





Stanley Jordan

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 31, às 20h e 22h30

A partir de R$90

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 1º

Ananda

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 1º, às 21h

Lançamento Cosmos

A partir de R$70

Ingressos aqui





Bola (Zimbra) + Pedro Lanches

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 1º, às 20h

Picles 6 anos

A partir de R$22

Ingressos aqui





Filipe Catto

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 1º, às 22h

Voz e Violão

A partir de R$70

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero e Pacho Flores

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 1º, às 10h e às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$23

Ingressos aqui





Janine Mathias

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 1º, às 20h

Pré-estreia do álbum “O Rap do Meu Samba”

A partir de R$45

Ingressos aqui





Mãeana

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 1º, às 21h30

Mãeana canta JG

A partir de R$80

Esgotado





SEXTA, DIA 2

Ana Deriggi, Ná Ozzetti, Fabio Tagliaferri e Mario Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 2, às 21h

Meio Desligado

A partir de R$70

Ingressos aqui





Chico Chico

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 2, às 22h

Encerramento da turnê Espelho

A partir de R$80

Ingressos aqui





Gaby Amarantos

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 2, às 21h30

A partir de R$21

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero e Pacho Flores

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 2, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$40

Ingressos aqui





João Sabiá

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 2, às 22h30

Bossa, Sambalanço e Afins

A partir de R$70

Ingressos aqui





KL Jay, BNegão e DJ Ray

Central 1926 - Praça da Bandeira, 137, Centro

Sexta, dia 2, às 23h

Baile Pirata - Flipei

A partir de R$45

Ingressos aqui





Mãeana

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 2, às 22h

Mãeana canta JG

A partir de R$80

Esgotado





Pelados e Varanda

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 2, às 20h

A Gira

A partir de R$49

Ingressos aqui





Renato Teixeira

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 2, às 20h30

Estação Brasileira: Estrada Eu Sou

A partir de R$18

Ingressos aqui





Samuel Rosa

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda Sexta, dia 2, às 22h

Rosa Tour

A partir de R$120

Ingressos aqui





Terraplana

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sexta, dia 2, às 20h

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Tony Gordon

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 2, às 22h

Black and White

A partir de R$95

Ingressos aqui





Zeca Veloso

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 2, às 21h

Desenho de Animação

A partir de R$18

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 3

3030, Cynthia Luz e Hillary

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 3, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Adriana Moreira

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 3, às 21h

Homenagem aos 100 anos de Batatinha com participação de Nelson Rufino

A partir de R$18

Ingressos aqui





Benziê

City Lights - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 3, às 17h

Show de lançamento do álbum “Entre”

A partir de R$40

Ingressos aqui





Bruna Alimonda

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 3, às 20h

Show do álbum de estreia Estado Febril

A partir de R$18

Ingressos aqui





Cátia de França

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 3, às 21h

No Rastro de Catarina

A partir de R$18

Ingressos aqui





Edu Falaschi

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 3, às 22h

Rebirth - Revisited 20th Anniversary

A partir de R$70

Ingressos aqui





Gaby Amarantos

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 3, às 21h30

A partir de R$21

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero e Pacho Flores

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 3, às 16h30

Temporada Osesp

A partir de R$40

Ingressos aqui





Juçara Marçal, Gui Amabis e Rodrigo Campos

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sábado, dia 3, às 20h

Sambas do Absurdo Vol. 2

A partir de R$18

Ingressos aqui





Luana Bayô, Roberta Oliveira e o Samba de Dandara

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sábado, dia 3, às 18h30

Festival Territórios do Sambar

Grátis com retirada de ingressos no local uma hora antes





Pedro Altério e Pedro Viáfora

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 3, às 21h

Pedros

A partir de R$70

Esgotado





Péricles

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 3, às 22h

Calendário Ao Vivo

A partir de R$90

Ingressos aqui





Renato Teixeira

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 3, às 20h30

Estação Brasileira: Estrada Eu Sou

A partir de R$18

Ingressos aqui





Roberta Campos

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 3, às 20h

Cinco Partes de Mim - Influências

A partir de R$18

Ingressos aqui





Serial Funkers

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sábado, dia 3, às 22h

Porque Funk é Coisa Séria

A partir de R$95

Ingressos aqui





Viper

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 3, às 20h

“Theatre of Fate”

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Zeca Baleiro

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 3, às 22g

Baile do Baleiro - 20 anos com convidados

Esgotado





Zélia Duncan

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 3, às 21h

A partir de R$21

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 4

Adriana Moreira

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 4, às 18h

Homenagem aos 100 anos de Batatinha com participação de Nelson Rufino

A partir de R$18

Ingressos aqui





Cátia de França

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 4, às 18h

No Rastro de Catarina

A partir de R$18

Ingressos aqui





Banda Mantiqueira

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 4, às 20h30

A partir de R$73

Ingressos aqui





Bryan Behr

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 4, às 19h

Dejavu Tour com participação de Duda Beat

A partir de R$50

Ingressos aqui





Claudio Venturini, Kiko Zambianchi, Kleiton & Kledir e mais

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Domingo, dia 4, às 19h

Megahits!

A partir de R$93

Ingressos aqui





Day Limns

Carioca Club Pinheiros - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Domingo, dia 4, às 19h

Vênus - Netuno Tour

A partir de R$60

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero e Pacho Flores

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 4, às 10h50

Matinais Osesp

Grátis





Isa Buzzi

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 4, às 17h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Jéssica Areias e Cauê Silva

Centro Cultural São Paulo (CCSP) - Rua Vergueiro, 1.000, Liberdade

Domingo, dia 4, às 18h

Cantos de Origem com participação do grupo indígena Yamititkwa Sato

Grátis





Julia Levy

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Bela Vista

Domingo, dia 4, às 19h

Voz e Emoção

A partir de R$60

Ingressos aqui





Pedro Altério e Pedro Viáfora

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 4, às 21h

Pedros

A partir de R$70

Ingressos aqui





Roberta Campos

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 4, às 18h

Cinco Partes de Mim - Influências

A partir de R$18

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 3, às 22g

Baile do Baleiro - 20 anos com convidados

A partir de R$130

Ingressos aqui





Zélia Duncan

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 4, às 18h

A partir de R$21

Ingressos aqui