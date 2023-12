Mapa dos Shows: Seu Jorge, MARO, Jards Macalé, Mariana Aydar, Letrux e mais

Quem pensou que dezembro daria trégua na agenda de shows, errou. A semana na capital continua intensa com apresentações de nomes como Seu Jorge, no aniversário de 30 anos do Bourbon Street, o show especial “100 anos, 1 Noite” no Bona Casa de Música, desenvolvido pela cantora portuguesa MARO em parceria com o cantor Pedro Altério (5 a Seco), e ainda, Jards Macalé e Tutty Moreno na Casa de Francisca, Mariana Aydar, Marcelo Jeneci e Felipe Cordeiro no Canto da Ema e Letrux na Casa Natura. Descubra mais eventos e veja os detalhes de todos eles a seguir:

SEGUNDA, DIA 11

Inutilismo

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Segunda, dia 11, às 20h

10 Anos Party

A partir de R$50

Ingressos aqui





Péricles, Maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana Filarmônica

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Segunda, dia 11, às 21h30

Noite Feliz

A partir de R$80

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 12

Alice Caymmi, Ayrton Montarroyos e Filipe Catto

Biblioteca Mário de Andrade - Rua da Consolação, 94, República

Terça, dia 12, às 19h

Música na Mário: Uma noite para Maysa

Esgotado





Lorena Nunes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 12, às 20h

“Embarcação” com participação de Saulo Duarte

A partir de R$50

Ingressos aqui





Ná Ozzetti e Suzana Salles

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 12, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





Wandi Doratiotto e Marisa Orth

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista

Terça, dia 12, às 20h

Relicário: Adoniran Barbosa (Ao Vivo no Sesc 1980)

Grátis com reserva de ingresso presencial





QUARTA, DIA 13

Ego Kill Talent

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quarta, dia 13, às 18h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Fausto Fawcett

Bar Alto - R. Aspicuelta, 202, Alto de Pinheiros

Quarta, dia 13, às 20h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Gary Brown

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 13, às 21h

Aniversário Bourbon Street Music Club de 30 anos

A partir de R$84

Ingressos aqui





Jards Macalé

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 13, às 21h30

Jards Macalé Trio com Tutty Moreno

A partir de R$98

Ingressos aqui





Marcelo Jeneci, Mariana Aydar e Felipe Cordeiro

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Quarta, dia 13, às 20h30

Por amor ao Forró

A partir de R$33

Ingressos aqui





Pedro Mariano

Teatro do SESI São Paulo - Av. Paulista, 1313, Jardins

Quarta, dia 13, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





You Me At Six e Dead Fish

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quarta, dia 13, às 19h

A partir de R$120

Ingressos aqui





Zé Geraldo

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 13, às 20h30

Sarau do Zé Geraldo

Esgotado





QUINTA, DIA 14

Abacaxepa

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quinta, dia 14, às 21h

Participação de Samuel Samuca (Samuca e a Selva)

A partir de R$33

Ingressos aqui





Bebé

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Quinta, dia 14, às 19h

A partir de R$12

Ingressos aqui





Juntos pelo Mingau

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping Săo Paulo) - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Quinta, dia 14, às 21h

Show beneficente com Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Leo Jaime, Roger Moreira (Ultraje a Rigor), Tico Santa Cruz (Detonautas) e mais

A partir de R$30

Ingressos aqui





Ratos de Porão

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Quinta, dia 14, às 19h30

A partir de R$15

Esgotado





Seu Jorge

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quinta, dia 14, às 21h30

Show especial de 30 anos do Bourbon Street

A partir de R$490

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 15

Adriana Calcanhotto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 15, às 21h

Turnê Errante

A partir de R$18

Esgotado





Angela Ro Ro

Biblioteca Mário de Andrade - Rua da Consolação, 94, Consolação

Sexta, dia 15, às 19h

Música na Mário Especial

Esgotado





Ayrton Montarroyos, Flávia Bittencourt e Alaíde Costa

Centro Cultural Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sexta, dia 15, às 19h

90 anos de João do Vale

Grátis





Beto Lee

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping Săo Paulo) - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Sexta, dia 15, às 21h

Rita Lee por Beto Lee

A partir de R$120

Ingressos aqui





Boogarins

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sexta, dia 15, às 22h30

Não Ao Novo Boogarins: Manual + Lá Vem a Morte

Esgotado





Francisco, el Hombre

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 15, às 22h

Turnê 10 Años

A partir de R$90





João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes

CTN (Centro de Tradições Nordestinas) - Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão

Sexta, dia 15, às 20h

Festa do Branco

A partir de R$110

Ingressos aqui





MARO e Pedro Altério

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 15, às 21h

“100 Anos, 1 noite”

Esgotado





Nx Zero

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 15, às 17h

Tour Cedo ou Tarde

A partir de R$125

Ingressos aqui





Orquestra Voadora

Espaço Cultural Manivela - R. Schilling, 185, Vila Leopoldina

Sexta, dia 15, às 22h

A partir de R$38

Ingressos aqui





Péricles

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 15, às 22h

Uma noite de Gala

A partir de R$95

Ingressos aqui





Rachel Reis

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 15, às 21h

A partir de R$15

Esgotado





Tagua Tagua

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 15, às 23h

Baile do 4am

A partir de R$55

Ingressos aqui





Zeca Pagodinho

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 15, às 22h

Último show da turnê “Mais Feliz”

A partir de R$60

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 16

Adriana Calcanhotto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 21h

Turnê Errante

A partir de R$18

Esgotado





Boogarins

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 22h30

Não Ao Novo Boogarins: Sombrou Dúvida + Manchaca Vol. 1 e 2

A partir de R$66

Ingressos aqui





Fafá De Belém

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping Săo Paulo) - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Sábado, dia 16, às 21h

Novelas

A partir de R$57,75

Ingressos aqui





Hermeto Pascoal

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 16, às 20h

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Letrux

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 22h

Letrux Como Mulher Girafa

A partir de R$90

Ingressos aqui





Linn da Quebrada e Giovani Cidreira

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 16, às 20h

“73/23 – Meio século de discos históricos”: Secos e Molhados

A partir de R$12

Esgotado

Luedji Luna





Sesc Interlagos - Avenida Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial

Sábado, dia 16, às 15h

Grátis





Lupe de Lupe

Bar Alto - R. Aspicuelta, 202, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 16, às 17h

A partir de R$50

Ingressos aqui





MARO e Pedro Altério

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 16, às 18h e às 22h

“100 Anos, 1 noite”

A partir de R$90

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Sábado, dia 16, às 22h

A partir de R$48

Ingressos aqui





Nx Zero

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 16, às 17h

Tour Cedo ou Tarde

A partir de R$125

Ingressos aqui





Toquinho e Camilla Faustino

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 16, às 20h e às 22h30

A Arte de Viver

A partir de R$140

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 17

Adriana Calcanhotto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 17, às 18h

Turnê Errante

A partir de R$18

Esgotado





Carol Biazin

Audio Eventos - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Domingo, dia 17, às 18h

Reversa Tour

A partir de R$60

Ingressos aqui





Hermeto Pascoal

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 17, às 18h

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Linn da Quebrada e Giovani Cidreira

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 17, às 18h

“73/23 – Meio século de discos históricos”: Secos e Molhados

A partir de R$12

Esgotado





MARO e Pedro Altério

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 17, às 17h e às 21h

“100 Anos, 1 noite”

A partir de R$90

Ingressos aqui





Melim

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 17, às 18h

Turnê Quintal

A partir de R$140

Ingressos aqui





Seu Jorge e Daniel Jobim

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 17, às 20h30

Seu Jorge e Daniel Jobim interpretam Tom Jobim

A partir de R$70

Ingressos aqui





Show do Bita

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping Săo Paulo) - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Domingo, dia 17, às 11h e às 14h

Especial de Natal

A partir de R$35

Ingressos aqui





Yamandu Costa

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 17, às 18h e às 20h

Solo

A partir de R$120

Ingressos aqui