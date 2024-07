Mapa dos Shows: Xande de Pilares, Mahmundi, Jonathan Ferr, Jaloo e mais

O aclamado álbum “Xande Canta Caetano”, ganhador do Prêmio Multishow de melhor disco do ano, em 2023, será apresentado no próximo sábado, dia 20, no Espaço Unimed, por Xande de Pilares. Na mesma data, Mahmundi sobe ao palco do Bona Casa de Música com o show “Remixes” e Jonathan Ferr faz um tributo a Djavan, no Blue Note. Na sexta, dia 19, e também no dia seguinte, Jaloo apresenta seu álbum mais recente, “Mau”, no Sesc Pompeia. Veja a agenda completa da semana a seguir.

Também é destaque no Mapa dos Shows a programação do Coala Festival, marcado para os dias 6, 7 e 8 de setembro, mais uma vez no Memorial da América Latina. A edição comemorativa de dez anos do evento terá apresentações de 5 a Seco, Xande de Pilares, Mariana Aydar & Mestrinho, O Terno, João Bosco, Sandra de Sá, Hyldon & Tássia Reis, Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Tulipa Ruiz & Criolo, Bebé, Lenine & Suzano, Adriana Calcanhotto & Arnaldo Antunes, Boca Livre e Silvia Machete. Novas atrações serão anunciadas nos próximos dias. Os ingressos estão à venda. A Eldorado é a rádio oficial do Coala Festival.

SEGUNDA, DIA 15

Juliano Holanda convida Zélia Duncan, A Banda Mais Bonita da Cidade e Antonia Medeiros

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 15, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$30





TERÇA, DIA 16

Alaíde Costa

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Terça, dia 16, às 20h

Alaíde Costa canta “Domingo” de Gal e Caetano com participação de Ayrton Montarroyos

A partir de R$18

Ingressos aqui





Banda Glória

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 16, às 21h30

Banda Glória celebra Chico

A partir de R$44

Ingressos aqui





Filipe Catto

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 16, às 18h

Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





Rafael Altério

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 16, às 20h

Em comemoração aos 70 anos de Rita Altério

A partir de R$70

Esgotado





QUARTA, DIA 17

Alaíde Costa

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quarta, dia 17, às 20h

Alaíde Costa canta “Domingo” de Gal e Caetano com participação de Ayrton Montarroyos

A partir de R$18

Ingressos aqui





Bruno Gadiol

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 17, às 22h30

Rolling Stone Sessions

A partir de R$60

Ingressos aqui





Continuum

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 17, às 21h

John Mayer Tributo

A partir de R$73

Ingressos aqui





Gêde Lima

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 17, às 21h30

Gêde Lima canta Dona Ivone Lara com participação de Raquel Tobias

A partir de R$35

Ingressos aqui





Lara e Mestrinho

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 17, às 22h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Orquestra Bachiana Jovem SESI-SP

Teatro do SESI São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 17, às 15h

Concerto de câmara

Grátis com reserva de ingressos aqui





QUINTA, DIA 18

Cida Moreira e Helio Flanders

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 18, às 21h

Uivo

A partir de R$70

Ingressos aqui





Coral

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 18, às 21h30

Participação da cantora Assucena

A partir de R$35

Ingressos aqui





Filipe Catto

Caixa Cultural - Praça da Sé, 111, Sé

Quinta, dia 18, às 19h

Festival Sangue Novo

Grátis com retirada de ingresso uma hora antes





Jão, Luísa Sonza e Mc Cabelinho

Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera

Quinta, dia 18, às 18h

iFood Fã Clube Festival

A partir de R$3

Ingressos aqui





Mateus Fazeno Rock

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 18, às 21h

Participações de Don L, Jup do Bairro, Fernando Catatau, Brisa Flow e Mumutante

A partir de R$30

Ingressos aqui





Thalma de Freitas

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 18, às 21h30

Serendipidades

A partir de R$62

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 19

Frevo Bixiga Orquestra

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 19, às 22h

Olha o Frevo!

A partir de R$44

Ingressos aqui





Iara Rennó e Arquétipo Rafa

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Sexta, dia 19, às 22h30

A partir de R$15

Ingressos na portaria





Jaloo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 19, às 21h30

Show do disco Mau

A partir de R$15

Ingressos aqui





Johnny Hooker

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 19, às 22h

Turnê 20 Anos

A partir de R$75

Ingressos aqui





Lemonheads

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 19, às 22h

A partir de R$89

Ingressos aqui





Letícia Fialho

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 19, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Caixa Cultural - Praça da Sé, 111, Sé

Sexta, dia 19, às 19h

Festival Sangue Novo

Grátis com retirada de ingresso uma hora antes





Ricardo Silveira Quinteto

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 19, às 21h

Jazz Clube

A partir de R$15

Ingressos aqui





Romero Ferro

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 19, às 21h

Frevália

A partir de R$15

Ingressos aqui





Romulo Fróes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 19, às 21h

20 anos de lançamento do álbum Calado

A partir de R$15

Ingressos aqui





Tasha e Tracie

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 19, às 22h

O Circo

A partir de R$30

Ingressos aqui





Vanda and the Youngs

Artsy Club Vila Madalena - Endereço enviado por e-mail após a compra do ingresso

Sexta, dia 19, às 20h

Artsy Club Live Especial “Mês do Rock”

A partir de R$60

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 20

Badi Assad e Orquestra Mundana Refugi

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 20, às 21h

Tributo a “Olho de Peixe”

A partir de R$21

Ingressos aqui





Big Time Orchestra

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sábado, dia 20, às 22h

A partir de R$97

Ingressos aqui





Castello Branco

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 20, às 20h

Show de 10 anos de carreira

A partir de R$15

Ingressos aqui





Di Melo

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 20, às 22h30

Baile do Di Melo

A partir de R$60

Ingressos aqui





Don L

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 20, às 20h30

A partir de R$15

Ingressos aqui





Duquesa

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sábado, dia 20, às 19h

Grátis





Jaloo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 20, às 21h30

Show do disco Mau

A partir de R$15

Ingressos aqui





Jonathan Ferr

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 20, às 20h

Especial Djavan

A partir de R$45

Ingressos aqui





Josyara

Pátio São Bento - Largo São Bento, 109, Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 20, às 16h

Sesc Florêncio de Abreu apresenta: Eliminatórias do Toca Ai!

Grátis





La Guacamaya

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 20, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Larissa Luz

Caixa Cultural - Praça da Sé, 111, Sé

Sábado, dia 20, às 19h

Festival Sangue Novo

Grátis com retirada de ingresso uma hora antes





Mahmundi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 20, às 20h

Remixes

A partir de R$60

Ingressos aqui





Manu Julian

Mamãe Bar - Rua Lopes Chaves, 391, Barra Funda

Sábado, dia 20, às 22h

Com Thales Castanheira

Grátis





Ná Ozzetti, Fernando Sagawa e Franco Galvão

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 20, às 22h

Celebração Dominguinhos e Anastácia

A partir de R$62

Ingressos aqui





Pedro Salomão

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 20, às 21h

Eu Sou Pessoa

A partir de R$15

Ingressos aqui





Xande de Pilares

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 20, às 22h30

Xande Canta Caetano

A partir de R$90

Ingressos aqui





Yago Oproprio

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 20, às 22h

Estreia do Álbum Oproprio

Esgotado





Zander + Esteban

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 20, às 17h

A partir de R$40

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 21

Castello Branco

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 21, às 18h

Show de 10 anos de carreira

A partir de R$15

Ingressos aqui





Juliana Linhares

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 21, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui





La Guacamaya

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 21, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Mari Merenda

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 21, às 20h

Crônica

A partir de R$60

Ingressos aqui





Medulla

Praça Pau Brasil - Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial

Domingo, dia 21, às 16h

Grátis





Orquestra Filarmônica Carlos Gomes

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Domingo, dia 21, às 19h30

Clássicos do Cinema

A partir de R$15

Ingressos aqui





Rachel Reis

Caixa Cultural - Praça da Sé, 111, Sé

Domingo, dia 21, às 19h

Festival Sangue Novo

Grátis com retirada de ingresso uma hora antes