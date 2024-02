Mapa dos Shows: Zeca Baleiro, Mauricio Pereira, Negra Li e mais

Os shows deram espaço aos inúmeros blocos de carnaval espalhados pela cidade nesta semana, porém, ainda assim, temos algumas apresentações agendadas. O fenômeno do k-pop Twice toca duas noites seguidas no Allianz nos próximos dias, nas mesmas datas em que Zeca Baleiro apresenta o espetáculo “O Samba Não é de Ninguém” na Casa de Francisca. Além disso, tem ainda Vanessa Moreno no Bona Casa de Música, Negra Li no Sesc 14 Bis e Tony Gordon no Bourbon Street.

Veja os detalhes de todos os eventos a seguir:

SEGUNDA, DIA 5

Dadá Joãozinho

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 5, às 20h

Global Inabitual

A partir de R$34

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 6

Joabe Reis

CCSP - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Terça, dia 6, às 19h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Nina Maia

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 6, às 20h

Inteira

A partir de R$65

Ingressos aqui





Twice

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Terça, dia 6, às 20h30

5ª World Tour Ready To Be

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 6, às 21h30

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$125

Ingressos aqui





QUARTA, 7

Twice

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quarta, dia 7, às 20h30

5ª World Tour Ready To Be

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 7, às 19h e às 21h

Voz e violão

A partir de R$60

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 7, às 21h30

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$125

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 8

Anná

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Quinta, dia 8, às 20h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Glória

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 8, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Metá Metá

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 8, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





Negra Li

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quinta, dia 8, às 20h

Participação especial de Fabio Brazza

A partir de R$18

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 9

Ana Frango Elétrico

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 9, às 20h

Na Contramão do Carnaval 2024

Esgotado





Anná

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sexta, dia 9, às 20h

Grátis com reserva de ingresso aqui





Luísa e os Alquimistas

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 9, às 20h30

Elixir 2.0

A partir de R$15

Ingressos aqui





Negra Li

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 9, às 20h

Participação especial de Fabio Brazza

A partir de R$18

Ingressos aqui





Renato Teixeira

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sexta, dia 9, às 20h

Estrada eu sou

Esgotado





Tony Gordon

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 9, às 22h

The Soul Man

A partir de R$85

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 10

Ana Frango Elétrico

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 10, às 20h

Na Contramão do Carnaval 2024

Esgotado





Glória

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 10, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Mauricio Pereira e Turbilhão de Ritmos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 10, às 12h

“Carnaval Turbilhão”

A partir de R$62

Ingressos aqui





MPB4

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 10, às 21h

Show “Amigo é pra essas coisas”

A partir de R$18

Ingressos aqui





Odair José

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 10, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Renato Teixeira

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 10, às 18h

Estrada eu sou

Esgotado





Vintage Culture

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 10, às 18h

The Carnival

A partir de R$180

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 11

Mauricio Pereira e Turbilhão de Ritmos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 11, às 12h

“Carnaval Turbilhão”

A partir de R$62

Ingressos aqui





Glória

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Domingo, dia 11, às 19h

Grátis com reserva de ingressos aqui





MPB4

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 11, às 18h

Show “Amigo é pra essas coisas”

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Odair José

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 11, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui

Renato Teixeira

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 11, às 18h

Estrada eu sou

Esgotado





Steve Angello

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Domingo, dia 11, às 18h

The Carnival

A partir de R$180

Ingressos aqui