‘Mulheres Reais: Nossa Voz’ - Joyce Ribeiro: ‘Apesar dos avanços, ainda não tive chefes negras’

A jornalista e escritora Joyce Ribeiro não ignora a conquista do espaço feminino nas redações nos últimos anos, com mulheres exercendo todo tipo de função nas emissoras pelas quais passou. No entanto, a âncora da TV Cultura lembra que jamais foi liderada por uma profissional negra. “Apesar dos avanços, ainda não tive chefes negras. O espaço da liderança para a comunidade negra ainda é um desafio maior que começa com mais profissionais negros na redação”, contou à Carolina Ercolin no ‘Mulheres Reais, Nossa Voz’. Joyce, que se diz inspirada por Glória Maria, repórter e apresentadora da Rede Globo, foi a primeira jornalista negra a comandar um telejornal na TV aberta em horário nobre.Também foi pioneira na mediação de um debate presidencial, em 2018.

A conversa também abordou a maternidade e seu gosto pela música - herdado do pai, Niltão, produtor de Djavan, Dona Ivone Lara e Paralamas do Sucesso.

O ‘Nossa Voz’, da Rádio Eldorado, ouve, todas as sextas-feiras de março, jornalistas inspiradoras que assumiram papel de protagonismo à frente de microfones das principais emissoras de TV e rádio do país, abrindo portas para uma maior representatividade na comunicação.