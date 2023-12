O samba jazz elétrico de Ed Motta

Ed Motta foi buscar inspiração em temáticas menos usuais ao compor as músicas para seu novo disco, “Behind the tea chronicles”. É o caso da faixa “Deluxe Refuge”, que apresenta um conto policial que envolve detetive particular e roubo de joias por dois investidores.

Essa mesma sofisticação da letra se aplica à lógica musical. A canção é um samba jazz elétrico intrincado, com arranjos que compreendem quatro trombones e até uma tabla indiana.

Ed não lançava material inédito desde 2019 e “Behind the tea chronicles” já vai para o mercado de olho nos seus fãs para além do Brasil, com edições do álbum na Alemanha e no Japão.

Produção impecável, letras inventivas e execução musical primorosa. Aspectos que casam perfeitamente com o Selo Eldorado Qualidade. Ed Motta, com “Deluxe Refuge”.