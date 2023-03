Especiais Eldorado

Cartunista morreu neste sábado (04), aos 73 anos. Ele comandou o programa ‘A Cara do Jazz’, entre os anos de 2012 e 2016 na Rádio Eldorado. Nessa edição que recuperamos, Caruso fez um especial sobre o disco ‘Joe Cool’s Blues’, de Wynton Marsalis e Ellis Marsalis, que reúne regravações da trilha sonora do seriado ‘A Turma do Charlie Brown’. Em um único programa tinha muito do que Caruso amava na vida e no trabalho: o desenho e o jazz.