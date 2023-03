Fim de Tarde

Nesta edição, Fernanda Simas fala sobre o encontro de Xi Jiping e Putin. Na coluna ‘De Olho no Mundo’, a repórter de ‘Internacional’ do Estadão comenta a visita e os significados da visita do presidente chinês à Moscou. Rita Lisauskas explica o efeito pós-pandemia na paternidade. Na versão ao vivo do ‘Mãe Sem Manual’, Rita traz detalhes de pesquisa que mostra que país norte-americanos agora lutam para poder ficar mais tempo em casa com os filhos. Pedro Venceslau comenta o ‘timing’ errado da fala de Lula contra Moro. Apesar de não ter qualquer relação com a operação da PF desta quarta-feira, a declaração de teor vingativo do presidente contra o senador Sergio Moro (União Brasil) abasteceu onda de ‘fake news’ e deu novo combustível para a oposição. No ‘Bloco de Notas’, Vinícius Novais fala sobre a mostra ‘Spielberg’ no CCBB e conta sobre uma nova montagem de Don Quixote no teatro