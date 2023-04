Fim de Tarde

No programa de hoje, Emanuel Bomfim conversa com Renata Cafardo comenta medidas tomadas nos Estados Unidos visando impedir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. Casos como este de SP, em que um aluno matou uma professora e feriu outros 4, suscitam debates como este. Adriana Ferraz faz participação especial no programa para falar da necessidade de se discutir mais sobre o autismo e cobrar do poder público políticas que garantam amplo acesso a diagnóstico e tratamento para autistas. Tatiana Babadobulos, do ‘Estadão Blue Studio’, comenta sobre o fechamento do ‘Mês das Mulheres’ com caderno especial e série de vídeos nas redes sociais do Estadão. No quadro ‘Bem Estar’, Adriana Moreira fala sobre técnicas para exercitar a criatividade. E no ‘Bloco de Notas’, Vinícius Novais fala sobre a estreia do filme ‘O Circo Voltou’ e sobre o começo da São Paulo Restaurant Week.