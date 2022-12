A jovialidade leve, caliente e dançante de João Donato

Por Redação

João Donato não para! Aos 88 anos, o músico segue na ativa com toda a sua descontração e maestria nas apresentações ao vivo e, claro, também nas gravações. Seu lançamento mais recente é a prova disso: um disco leve, caliente e dançante.

O nome do álbum, aliás, não poderia ser mais sugestivo: “Serotonina”, a substância química conhecida como o ‘hormônio da felicidade’. São onze faixas, sendo dez delas inéditas, com parcerias com nomes como Anastácia, Rodrigo Amarante e Maurício Pereira.

E dentre todos esses encontros, destacamos por aqui o dueto de João Donato com a cantora Céu em “Floriu”. É uma canção solar que reflete bem toda a jovialidade do músico, sua boa relação com artistas da nova geração e que nos faz lembrar das camisas festivas e floridas que são marca registrada de Donato.