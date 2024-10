A mistura de pop, jazz e blues da islandesa Rebekka Blondal

Não é de hoje que a cena musical islandesa tem conquistado fãs pelo mundo todo. Sugarcubes, Bjork e Sigur Rós são nomes íntimos no universo do indie rock e mais recentemente a voz da cantora Laufey vem se destacando com suas baladas com tempero bossa-novistas. Nesse novo lote do Selo Eldorado de Qualidade, a gente traz mais um nome pra engrossar o time de artistas islandeses em nossa programação.

A cantora e compositora Rebekka Blondal surge como um nome em ascensão, com seu pop influenciado pelo jazz e pelo blues. Ela tem se apresentado em vários festivais de música locais, foi indicada duas vezes como intérprete do ano e conquistou o Iceland Music Awards na categoria de melhor canção em 2023.

Rebekka acaba de lançar um single em parceria com a banda Moses Hightower, que também faz parte da nova cena de soul/jazz islandesa. A canção que tem o título em islandês bem difícil de pronunciar, significa “O Que Você Quer” em português e conquistou nossos ouvidos logo na primeira audição.

O casamento bem-sucedido entre a voz doce e sofisticada da cantora com a base instrumental enxuta dos rapazes ganha, merecidamente, o Selo Eldorado de Qualidade. Com vocês Rebekka Blondal & Moses Hightower com “What You Want” ou “O Que Você Quer”.