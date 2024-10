Coesão e delicadeza no som da cantora Clairo

A americana Claire Cottrill, que assina apenas como Clairo, começou a sua jornada no mundo da música ainda muito jovem. Desde criança, ela mostrou um profundo interesse por música e foi influenciada pelo seu ambiente familiar. Seus pais tinham uma grande paixão por artistas como Fleetwood Mac, Joni Mitchell e R.E.M., que são referências que podem ser claramente percebidas na estética do som que ela faz.

Aos 14 anos, ela começou a criar suas próprias músicas e a compartilhar suas composições online em plataformas como o SoundCloud e o YouTube. Logo, ela construiu uma base de fãs que se identificou com suas canções, que exploram temas de vulnerabilidade e crescimento pessoal.

Em julho deste ano, ela lançou seu terceiro disco de estúdio, que se chama “Charm” e que conta com produção do Leon Michels, um dos membros do Dap Kings. É um disco muito coeso, recheado de canções delicadas e poderosas, simultaneamente.

A faixa “Add Up My Love” é uma música pop que flerta com o soft rock e traz uma pitada de Carole King. A voz suave da Clairo no Selo Eldorado de Qualidade.