Indie pop com sintetizadores no som dos argentinos Bandalos Chinos

A Argentina tem alguns traços culturais muito fortes, como a paixão pelo futebol, o apreço por uma boa parrilla, além de ostentarem uma cinematografia ímpar… A música também está entre as preferências dos nossos hermanos. Quem faz uma visita ao país facilmente percebe essa devoção que, por sinal, vai muito além do tradicional tango. A cena pop rock contemporânea do país vizinho é bem agitada.

Um bom exemplo é o Bandalos Chinos, banda que se formou em 2009 na cidade de Beccar, na região da grande Buenos Aires. É considerada uma das principais representantes da nova onda argentina. Os seis integrantes têm uma história similar a muitas bandas de rock: se conheceram na escola, começaram a ensaiar na garagem até lançar seu primeiro disco e tocar em festivais pelo mundo todo. Apesar da semelhança com o mundo do rock, o estilo do Bandalos Chino é mais voltado para o indie pop, o synth pop com bastante uso de sintetizadores.

Os Bandalos Chinos entram na programação da Eldorado com um single de 2018, a faixa “Vámonos de Viaje”. Está presente no álbum de estreia da banda e faz um convite ao ouvinte para fugir das agruras da realidade e buscar uma aventura espontânea, se libertar de suas inibições e vivenciar algo diferente. Parece irresistível, não é mesmo? “Vámonos de viaje”, com o Bandalos Chinos, aqui no Selo Eldorado de Qualidade!