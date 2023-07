Josh Rouse faz versão para clássico do Kraftwerk

O cantor e compositor norte americano Josh Rouse já é figurinha carimbada aqui na programação da Rádio Eldorado e vem conquistando os nossos ouvidos desde seus primeiros discos. Ele iniciou a sua carreira no final dos anos 1990 com a intenção de ser um músico de folk, assim como seu grande ídolo Bob Dylan, mas a cada disco ele vem explorando novos estilos.

Há alguns anos, após se mudar para uma casa na praia na Espanha, ele entrou em contato com ritmos latinos, incluindo a música brasileira, como bossa nova e o samba. A influência de ritmos mais quentes teve reflexos nas novas canções de Josh Rouse.

Recentemente ele lançou uma versão para “The Model”, do Kraftwerk, um grande clássico da banda alemã lançada originalmente em 1978 e que agora ganha essa roupagem solar e a suavidade da voz do Josh Rouse aqui no Selo Eldorado de Qualidade.