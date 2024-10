O alto poder viciante da música de Aaron Frazer

Atenção para alerta de música com alto poder viciante! Sim, caro ouvinte, esse exemplar que vamos apresentar a você é daqueles que não dá chances de fuga. O refrão é irresistível, o balanço é envolvente e, para complicar essa relação de dependência, tem um tempero latino que é puro charme. O mais curioso de tudo isso é que estamos falando de uma música sobre fim de relacionamento. Mas, ao invés de uma fossa em acordes menores, temos um soul cadenciado, leve, entre o sexy e o romântico.

Parece um pouco esquisito, mas não é, você vai entender. O dono deste single que promete roubar sua atenção nessa temporada é o americano Aaron Frazer. Ele conta que “Dime” é uma canção para lembrar o que foi bom naquela vida a dois.

Sabe aquela fase inicial de namoro que fica aquela tensão sobre quando se entregar de vez e dizer ‘eu te amo’? Pois é: é com este tipo de memória que ele trabalha nessa música que é simplesmente arrebatadora.

E o tempero latino que falamos vem com a participação da cantora chilena Cancamusa. Aaron Frazer, que é um investigador nato do groove, ficou encantado com o fato dela cantar e tocar bateria. Não pensou duas vezes em convidá-la. O match musical deles, por sinal, ficou perfeito.

Você vai poder comprovar o bom resultado deste enlace com a inebriante “Dime”, um Selo Eldorado de Qualidade sem chances de detox e com altas doses de prazer sensorial.