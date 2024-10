O emocionante encontro de Milton Nascimento e Esperanza Spalding

Encontro de gerações - e de gigantes - no Selo Eldorado de Qualidade! Na verdade, é o registro de uma parceria que já vem de alguns anos, da admiração mútua que existe entre Milton Nascimento e Esperanza Spalding.

Milton se aposentou dos palcos no final de 2022, mas prometeu seguir gravando e produzindo. E cumpre mais uma vez essa promessa com o belíssimo disco ‘Milton + Esperanza’, lançado em agosto deste ano. Ao longo de suas 16 faixas, o trabalho ressalta a beleza que surge da união das vozes desses dois artistas ímpares, em canções ora minimalistas, ora levadas por arranjos que preenchem os ouvidos.

Na lista de músicas estão regravações de Beatles e Michael Jackson. E também de canções imortalizadas pelo próprio Milton, caso da nossa escolhida para o Selo Eldorado. “Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando no Bar)” é uma parceria do músico com Fernando Brant e apareceu na voz de Milton no disco ‘Minas’, de 1975.

A gravação trazia um clima denso e cadenciado, marcado pelo coro que seguia por boa parte da canção. Já a nova versão ganha um tom mais leve, sem perder a essência da cadência original. Se na canção original o coro era destaque, a gravação de 2024 não fica atrás… Ainda mais se dissermos que a formação inclui nomes como Lianne La Havas, Tim Bernardes, Maria Gadú e Lula Galvão.

É quase impossível não se emocionar com esse coral estelar celebrando a obra de Milton Nascimento. Com vocês, “Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando no Bar)” no Selo Eldorado de Qualidade.