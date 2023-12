O encontro de Annabelle Freedman com a dupla Romantic Dividends

Annabelle Freedman nasceu para ser artista. A cantora de Los Angeles cresceu tocando violino em orquestras, participando de corais, integrando grupos de jazz, e atuando firmemente com o teatro, em aulas e apresentações.

Ela deu início oficialmente a uma carreira independente em 2019, com o lançamento do seu primeiro disco solo, seguido pelo álbum “Breadcrumb Libations”, de 2022.

Também em Los Angeles surgiu o Romantic Dividends, formado por Allen Blickle e Josh Wiener. A dupla define o projeto como “um experimento cinematográfico de soul” e, aos poucos, vem lançando alguns singles nas plataformas de streaming.

O lançamento mais recente do duo é, justamente, uma parceria com a cantora Annabelle Freedman. “Peppered” é um pop contemporâneo contagiante, que cativa nossos ouvidos com um arranjo sofisticado e batidas marcantes. Isso sem falar na interpretação de Annabelle, com sua voz ao mesmo tempo doce e apimentada.