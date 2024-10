O samba sincopado e minimalista de Tassia Reis

O novo disco de Tassia Reis, o quinto de sua carreira, não é um disco de samba. Mas não há dúvida que o gênero é um dos grandes protagonistas entre as dez novas músicas do recém-lançado “Topo da Minha Cabeça”. É o caso de “Brecha”, que escolhemos aqui para o Selo Eldorado de Qualidade. Um samba sincopado, minimalista, mas com discurso feminista poderoso: contra aqueles que insistem em sufocar a liberdade das mulheres.

O disco como um todo vai trabalhar esse conceito de identidade e autoaceitação. Não só no plano estético, exterior, mas especialmente naquilo que te forma como pessoa, na sua essência. Segundo a própria Tassia, “Topo da Minha Cabeça” representa para ela um renascimento.

E como uma artista que cresceu ao longo da carreira de maneira muito versátil, há de um tudo um pouco, além do samba, como soul, funk, drill, R&B e jazz. Tudo aplicado com muito refinamento e linguagem pop. É um dos grandes discos do ano! E a nós só cabe celebrar este feito com a magnífica “Brecha” – no Selo Eldorado de Qualidade.