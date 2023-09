The Town, Teresa Cristina, Mart’Nália e mais: confira os eventos da semana no Mapa dos Shows

O segundo fim de semana de The Town em São Paulo continua trazendo ao Brasil grandes nomes da música internacional: Foo Fighters, Maroon 5 e Bruno Mars são alguns deles. Mas, além da estreia do festival em solo paulistano, a agenda da semana conta também com apresentações de Teresa Cristina, Mart’Nália, Dinho Almeida (Boogarins), Paulo Novaes, Evan Dando (Lemonheads), Lenine, Edgar, Luedji Luna e mais. Veja os detalhes de todos os eventos a seguir.





Alice Caymmi, Alessandra Leão e Barro

Itinerante (endereço divulgado apenas através de mensagem direta no Instagram)

@tranquilosaopaulo

Segunda, dia 4, às 19h

Contribuição sugerida de R$25





Dinho Almeida (Boogarins)

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Show ‘Águas Turvas’

Segunda, dia 4, às 20h

A partir de R$42

Ingressos à venda online





PJ Morton

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Segunda e terça, dias 4 e 5, às 20h

A partir de R$140

Últimos ingressos à venda online





Thiago França

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Thiago França Trio

Terça, dia 5, às 20h

A partir de R$28

Ingressos à venda online





Fernando Deluqui (RPM)

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘Baile 80′s’

Quarta, dia 6, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Paulo Novaes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 6, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Thiago Pantaleão

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Festa Gambiarra

Quarta, dia 6, às 22h

A partir de R$40

Ingressos à venda online





Evan Dando (Lemonheads)

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 7, às 19h

A partir de R$50

Ingressos à venda online





Kyan & Mu540

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Show ‘Um Quebrada Inteligente’

Quinta, dia 7, às 22h

Esgotado





Nei Lopes

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Lançamento do EP Nei Lopes 80

Quinta, dia 7, às 20h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Maroon 5, The Chainsmokers, Joss Stone, Ludmilla e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

The Town

Quinta, dia 7, às 15h

A partir de R$407

Últimos ingressos à venda online





Teresa Cristina

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Show ‘Um Sorriso Negro’

Quinta, dia 7, às 15h

Grátis





Fernanda Takai

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Show ‘Será que Você Vai Acreditar?’

Quinta, dia 7, às 18h, e sexta, dia 8, às 21h

Esgotado





João Bosco

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show ‘Abricó-de-Macaco’

Quinta, dia 7, às 18h, e sexta, dia 8, às 20h

Últimos ingressos disponíveis apenas nas unidades do Sesc





Lenine

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Show ‘Rizoma’ em parceria com seu filho Bruno Giorgi

Quinta, dia 7, às 18h, sexta e sábado, dias 8 e 9, às 21h, e domingo, dia 10, às 18h

A partir de R$15

Últimos ingressos à venda online





Edgar

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Show ‘Ultrassom, Ultraleve, Ultravioleta’

Sexta, dia 8, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Miranda Kassin

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show ‘I Love Amy’

Sexta, dia 8, às 20h

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Yoùn

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Sexta, dia 8, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos à venda online





Yeah Yeah Yeahs

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Side show do The Town

Sexta, dia 8, às 19h

Esgotado





BNegão e Seletores de Frequência

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Show ‘Sintoniza Lá’

Sexta e sábado, dias 8 e 9, às 21h30

A partir de R$12

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Mart’Nália

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta e sábado, dias 8 e 9, às 21h, e domingo, dia 10, às 18h

A partir de R$15

Ingressos à venda online





Banda Sete Cabeças (com Charles Gavin e Luiz Brasil)

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Revisitando Acústicos - Rita Lee e Titãs

Sábado, dia 9, às 20h

A partir de R$10

Ingressos à venda online





Chico César, Mariana Aydar, Mestrinho e Brasil Jazz Sinfônica

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Centro

Encontros Históricos

Sábado, dia 9, às 22h

Esgotado





Foo Fighters, Yeah Yeah Yeahs, Barbage, Pitty e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

The Town

Sábado, dia 9, às 15h

Esgotado





Karnak

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar do Conjunto Nacional, Consolação

Show ‘30 Anos de História’

Sábado, dia 9, às 20h e às 22h30

A partir de R$60

Ingressos à venda online





Karina Buhr, Marisa Orth e Taciana Barros

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Show ‘Amar e Mudar as Coisas’

Sábado, dia 9, às 21h

Esgotado





A Banda Mais Bonita da Cidade

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Lançamento do Ep ‘Maré Alta, Enfim’

Sábado, dia 9, às 20h, e domingo, dia 10, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Johnny Hooker

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Show ‘Clube da Sofrência’ em homenagem a Marília Mendonça

Sábado, dia 9, às 20h, e domingo, dia 10, às 18h

Esgotado





Luedji Luna

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Show ‘Bom Mesmo é Estar Debaixo d’Água Deluxe’

Sábado, dia 9, às 20h, e domingo, dia 21, às 18h

A partir de R$12

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Samuca e a Selva

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Samuca e a Selva interpreta “Krig-ha, Bandolo!”, de Raul Seixas, com participação de Edy Star

Sábado, dia 9, às 20h, e domingo, dia 10, às 18h

A partir de R$12

Ingressos à venda online





Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras, Iza e mais

Autódromo de Interlagos - Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

The Town

Domingo, dia 10, às 15h

Esgotado





Pedro Cassel e Lulina

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Domingo, dia 10, às 17h

A partir de R$25

Ingressos à venda online