Uma interpretação quase confessional da dama do jazz Shirley Horn

Agora é a vez de um garimpo sonoro daqueles que nos enchem de orgulho e que temos o prazer de compartilhar com você, melhor ouvinte. É o álbum “Loads Of Love”, lançado pela maravilhosa Shirley Horn em 1963.

Ela era cantora e pianista de formação clássica, mas se rendeu ao jazz por causa de seus heróis Oscar Peterson e Ahmad Jamal, que para ela eram referências muito mais importantes do que os mestres da música erudita. Durante a carreira ela se manteve fiel à formação clássica de trio: piano, baixo e bateria.

Mas no começo não foi assim. Queriam de todo jeito que ela se concentrasse apenas em cantar e é dessa época o disco “Loads Of Love”. Lançado em 1963, é cheio de baladas, todas falam sobre paixões, correspondidas ou não. Horn era daquelas cantoras que podiam fazer de tudo com sua voz, alcançar as notas mais potentes, mas seu prazer parecia ser aquele canto sussurrado, ao pé do ouvido. Uma interpretação quase confessional.

Por aqui, carimbamos com o Selo Eldorado de Qualidade a faixa “Wild Is Love” que ilustra bem o clima desse trabalho primoroso lançado por essa dama do jazz que foi Shirley Horn.