Antonio Fagundes fala sobre namoro homoafetivo do filho pela primeira vez

O ator Antonio Fagundes falou pela primeira vez sobre o relacionamento homoafetivo do filho. Bruno Fagundes assumiu o namoro com o também ator, Igor Fernandez.

Pela primeira vez Antonio Fagundes fala sobre namoro homoafetivo do filho Foto: Eduardo Nicolau/Estadão

Leia também Produção se manifesta após Antonio Fagundes barrar público em peça: ‘Política de compromisso’

Em entrevista à revista Caras, o ator global afirmou ter “profundo amor” pelo filho. “Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que está fazendo o que é melhor para ele”, disse Fagundes à revista.

Bruno expôs o relacionamento com Fernandez no início deste mês. Os dois se conheceram durante as gravações da novela Cara e Coragem, da TV Globo. Este é o primeiro relacionamento público do filho de Fagundes.

Igor Fernandes publicou foto romântica com Bruno Fagundes em viagem a Minas Gerais Foto: Instagram.com/@oigor