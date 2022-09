Cirurgia estética íntima pode promover ‘conforto físico e funcional’; entenda o procedimento

A busca por procedimentos estéticos está cada vez mais comum, e a demanda de intervenções vai além do rosto. Com o avanço tecnológico, quase todas as partes do corpo humano podem sofrer modificações, inclusive a vulva. Entre as diversas opções para a região íntima, o destaque é a ninfoplastia, conhecida também como labioplastia, na qual o Brasil é recordista mundial, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Anamarya Rocha, ginecologista e sexóloga com atuação em estética íntima, da clínica JK Estética Avançada, explica que a ninfoplastia “visa trazer conforto físico, funcional, psíquico e sexual para a mulher que a realiza, já que possibilita mudanças no corpo que a incomodam ou prejudicam sua qualidade de vida”. Afinal, além da estética, que pode ser fator determinante para algumas pacientes, a médica pontua que, em determinados casos, a hipertrofia dos pequenos lábios vaginais pode resultar em dores, desconfortos diários e até dificuldade de higienização da região.

Cirurgia de estética íntima é realizada a laser, com anestesia local Foto: Pexels

Realizado com laser de CO2 fracionado, com anestesia local, sem necessidade de internação, o procedimento consiste na correção da hipertrofia dos pequenos lábios vaginais — causa consequente de genética e questões hormonais. No entanto, a especialista alerta que, embora o objetivo da cliente seja considerado, é preciso obedecer aos limites de corte.

“As ninfas ou lábios internos da mulher têm função de proteger o introito vaginal, e caso eles sejam completamente retirados, pode haver um prejuízo na funcionalidade da vulva e da vagina (parte interna), refletindo negativamente na qualidade de vida da mulher, tanto no aspecto físico como sexual”, enfatiza Anamaria. Por isso, é indispensável consultar um profissional habilitado e experiente na técnica.

O procedimento é definitivo. “Em 30 dias a mulher já consegue voltar a ter vida sexual ativa e praticar atividade física mais pesada. Dependendo da complexidade cirúrgica, o resultado já pode aparecer em algumas semanas e ser definitivamente alcançado entre um e seis meses”, informa a médica.





Continua após a publicidade

Outros procedimentos estéticos íntimos

Ninfoplastia não é o único procedimento estético íntimo Foto: Pexels

A ninfoplastia não é o único procedimento para a vulva. Outras opções não cirúrgicas, de finalidades distintas, também podem garantir o “embelezamento íntimo”, como destaca Raquel Moro, ginecologista e obstetra com atuação em estética íntima, do núcleo de harmonização íntima da Human Clinic, em São Paulo.

Conforme a profissional, além da cirurgia, técnicas a laser, injetáveis ou peelings podem ser realizadas na vulva. “A indicação para o procedimento, em primeiro lugar, é o descontentamento da paciente, como escurecimento da região íntima, escurecimento de borda de coxa, pele da vulva flácida, enrugada, com sinais de manchas de depilação antiga ou de foliculite, que é uma inflamação na raiz do pelo”, pontua.

As opções a laser, quando realizadas na vagina, podem atuar, inclusive, na falta de lubrificação natural, fator comum durante a menopausa, ou em casos de incontinência urinária.

A quantidade de sessões varia conforme as especificidades da paciente e o procedimento escolhido. O mesmo ocorre com o valor, que pode iniciar em R$ 2 mil por sessão e chegar a R$ 20 mil, dependendo da complexidade cirúrgica e técnicas associadas.

Raquel informa que a faixa etária média de pacientes que buscam por essas opções é acima dos 40 anos. No entanto, todos os procedimentos podem ser realizados em qualquer mulher que já tenha menstruado. As contraindicações listadas pela especialista são: estar grávida ou ser lactante, ou ter alguma infecção sexualmente transmissível (IST) ativa, como herpes vaginal, por exemplo.

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que os procedimentos íntimos são um dos preferidos das famosas. Personalidades como Deolane Bezerra, Gretchen, Geisy Arruda, Maíra Cardi, Katia Aveiro (irmã de Cristiano Ronaldo), Viviane Tube (mãe de Viih Tube) e Letícia Santiago (ex-BBB 14) são algumas das adeptas aos métodos.