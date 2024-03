Semana Internacional da Mulher: conquistas e desafios marcam os últimos 10 anos

Durante o processo de industrialização no século 19, mulheres e crianças enfrentavam intensa exploração no trabalho. Com salários insuficientes para sobreviver, elas se envolviam em movimentos por melhores condições, mas suas demandas por igualdade salarial foram ignoradas muitas vezes. A nova lei traz um alento para que as mulheres sejam justamente compensadas e valorizadas de forma igualitária no trabalho, além de permitir recursos para que essa luta seja cada vez mais validada.

Adicionalmente, entre as conquistas mais recentes está também a criação da lei "Não é Não" em bares e casas de show, representando um avanço das mulheres no combate à violência e ao assédio sexual. A lei brasileira, que entra em vigor no segundo semestre deste ano, estabelece regras para a prevenção da violência contra a mulher e proteção às vítimas, incluindo o treinamento de funcionários e a obrigatoriedade de chamar a polícia.

Vale lembrar que o projeto de lei foi inspirado no caso do ex-jogador da Seleção Brasileira, Daniel Alves, preso recentemente, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona. A resolução aprovada no Congresso Nacional não apenas demonstra um compromisso com a criação de ambientes seguros para mulheres e meninas, como também reflete uma mudança na percepção social sobre o que constitui consentimento e respeito mútuo.

Desafios que persistem Com base no relógio do Fórum Econômico Mundial, criado para medir o progresso da igualdade de gênero no mundo, a ONG Plan International Brasil promove a campanha "Acelere o Relógio", destacando que serão necessários 131 anos para alcançar a paridade de gênero. No ritmo atual, só alcançaremos a paridade em 2154.