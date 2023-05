Rede de supermercados atua para promover a alimentação saudável

Promover hábitos alimentares saudáveis por meio do conhecimento e do acesso, geográfico e econômico, a produtos variados e de qualidade. É este o objetivo do Programa "Comer Melhor a Cada Dia", da rede de Supermercados Dia. Lançado no último dia 11 em Madri, na sede do grupo Espanhol, o programa está sendo implementado nos quatro países onde atua: Espanha, Brasil, Portugal e Argentina. Ao meu lado, estavam jornalistas e influencers espanhóis e argentinos.

Romper barreiras

O evento contou com a participação da Diretora de Comunicação e Sustentabilidade do grupo, Pilar Hermida, segundo ela: "Já é conhecida a relação entre a saúde e a alimentação, uma alimentação equilibrada promove bem-estar físico e emocional e uma má alimentação pode gerar doenças". O grupo fez uma pesquisa em parceria com a Universidade de Saragoza para entender porque algumas pessoas se alimentavam mal: "Percebemos que além da falta de conhecimento sobre alimentação saudável, parte das pessoas não tinha acesso a alimentos de qualidade por conta de barreiras físicas ou socioeconômicas".

Da esquerda pra direita, Martín Tolcachir, Pillar Hermida e Marian Garcia

Continua após a publicidade

Também esteve presente o CEO Global da empresa, Martín Tolcachir, segundo ele, a ideia é "facilitar o acesso a uma alimentação saudável para todos, rompendo as barreiras que impedem que isso aconteça, como o alto custo dos alimentos naturais ou as distâncias entre eles e a população". Uma das ferramentas do grupo para conquistar este objetivo é a capilaridade: "Na Espanha 6 em cada 10 pessoas têm um Dia a menos de quinze minutos a pé de casa, em Portugal essa relação é semelhante e em Buenos Aires é ainda maior, a cada seis ou sete quadras aparece um novo Dia". No Brasil, as lojas estão concentradas na capital paulista, no litoral e no interior de São Paulo e em Belo Horizonte e novas lojas estão sendo inauguradas com uma presença maior de hortifruti, padaria e marca própria.

Sabemos que milhões de pessoas vivem em áreas chamadas de 'deserto alimentar' no País. De acordo com o departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma região é considerada um deserto alimentar quando houver uma concentração de 500 pessoas ou mais, que precisem percorrer mais de 1,6 km para encontrar alimentos saudáveis em regiões urbanas e 16 km em regiões rurais. Normalmente o que se encontra nas áreas mais periféricas são os ultraprocessados, produtos de baixo custo e quase nenhuma qualidade nutricional. Esta falta de opção é uma das entraves que o Programa busca combater.

Informação como ferramenta

O programa conta com o apoio e respaldo científico da Universidade de Zaragoza na promoção de ações focadas na divulgação e conscientização de hábitos alimentares saudáveis. No Brasil, a revista digital e as redes sociais da marca trazem receitas e informações sobre determinados alimentos, para fazer o consumidor repensar os seus hábitos e escolhas.

Segundo a nutricionista da Universidade e embaixadora do Programa, Marian Garcia, as receitas devem ser equilibradas, práticas, seguras, acessíveis e também gostosas, para competir com os alimentos que costumam gerar um prazer mais imediato, feitos com gordura, açúcar e farinha refinada, que tem efeitos nocivos para a saúde: "É possível, por exemplo, apresentar as verduras de uma outra maneira, as pessoas querem alimentos gostosos." Durante o evento de lançamento, influencers locais receberam duas receitas para testar em casa, uma de salada de espinafre com laranja e outra de curry de lentilha, um cozido de lentilha com vegetais e leite de coco, temperado com a especiaria de mesmo nome.

Por aqui já foi iniciado o processo de conscientização dos colaboradores do Dia, por meio de comunicação interna. E entre este mês e o próximo, os canais digitais da marca (revista digital e redes sociais) receberão os novos conteúdos. Serão divulgados também guias para uma dieta equilibrada, além de receitas rápidas e fáceis em formato de vídeo ou de texto.

Mais perto do que parece

Continua após a publicidade

O Programa quer mostrar o que eu já venho falando aqui no blog há alguns anos: para se alimentar bem, basta voltar a consumir os alimentos naturais, no caso do Brasil, o nosso bom e velho prato de arroz, feijão, legumes, verduras, com ou sem proteína animal, e uma fruta de sobremesa. O segredo está em saber valorizar estes alimentos e utilizá-los como base para receitas gostosas. Temos uma variedade enorme de verduras, legumes, frutas, raízes, leguminosas, e de especiarias e ervas frescas, que são temperos naturais, o segredo está em se abrir para novas combinações e preparos diferentes, até encontrar as que mais te agradam. Não é preciso pagar caro por produtos industrializados que se denominam 'saudáveis', é só se voltar para a simplicidade.

Menos não é mais!

Por mais quitandas e menos farmácias

Comida caseira é uma grande aliada da sua saúde