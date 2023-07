5 doenças que seu pet pode passar para você

Pets podem passar doenças para os humanos - Gilloute/Creative Commons

Dia 06 de julho foi instituído como o dia de combate às zoonoses. Foi nesta dará, em 1885, que Louis Pasteur administrou com sucesso a vacina antirrábica.

Também conhecida como a doença do cachorro louco, a raiva é uma doença viral, transmitida através de mordidas de animais infectados, com impacto grave no sistema nervoso central. O agente infectante é um vírus presente na saliva do animal doente. Este, ao morder ou lamber mucosas ou regiões feridas, pode transmitir a enfermidade a seres humanos. A grande preocupação é que, se o diagnóstico e tratamentos forem tardios, pode levar à morte.

Infelizmente a doença está rondando algumas cidades brasileiras. Em Jundiaí, por exemplo, só neste ano, já foram encontrados 9 morcegos infectados com o vírus da raiva. A melhor solução para isso é a prevenção, através da vacina anual contra a doença.

Giárdia em cães e gatos

Eu sei que a raiva é perigosa e mata, mas é só vacinar cães e gatos, que você tem pouca chance de ser contaminado. O meu medo mesmo é a tal da giárdia!

Segundo Karin Botteon, gerente técnica da área de pets da Boehringer Ingelheim, a giardíase é uma das principais parasitoses do trato gastrointestinal na clínica de pequenos animais. Além de infectar gatos e cães, principalmente os filhotes, destaca-se pelo seu potencial zoonótico e pela dificuldade de erradicação. A transmissão ocorre principalmente através da ingestão de cistos do parasita presentes em água ou alimentos contaminados com fezes de animais infectados. A higiene adequada, como lavar as mãos após o contato com animais e evitar o consumo de água ou alimentos potencialmente contaminados, é essencial para prevenir a disseminação da giardíase. Os principais sintomas são diarreia, náuseas e vômitos.

Gripe canina

Seu pet espirrou, está rouco, tossindo ou com secreção no nariz ou olhos? Pode ser gripe!

São diversos os agentes que podem causar gripe nos cães, mas tem uma bactéria especial que causa alerta. Altamente contagiosa, a gripe canina pode ser causada por diversos vírus e bactérias, sendo a bactéria Bordetella bronchiseptica o agente mais comum. A gripe canina é transmitida entre cães principalmente pelo contato direto entre as mucosas da boca ou do focinho de cães infectados e saudáveis. A bordetella pode ser considerada uma zoonose, ou seja, pode passar dos cães para os seres humanos e, embora de rara ocorrência, este é um ponto de atenção, principalmente em casas com pessoas imunossuprimidas.7

A boa notícia é que há vacina contra essa bactéria, que pode ser aplicada anualmente nos cães. Lembrando que um animal vacinado corre menos chance de ser contaminado e de transmitir o patógeno.

Toxoplasmose

Eu não podia deixar de abordar essa doença que envolve tanta desinformação.

Vamos a alguns mitos e verdades sobre a toxoplasmose?!

1) Mito: Gatos são os principais responsáveis pela transmissão da toxoplasmose.

Verdade: Os gatos são hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii, o parasita causador da toxoplasmose, mas a principal forma de transmissão para humanos é através do consumo de alimentos contaminados com oocistos do parasita e não através do contato com gatos domésticos.

2) Mito: Gatos saudáveis são uma ameaça significativa para gestantes.

Verdade: Gatos que vivem somente dentro de casa e não têm acesso a alimentos crus ou carne crua geralmente não representam um risco significativo para mulheres grávidas.

3) Mito: Gatos são constantemente contagiosos.

Verdade: Os gatos geralmente só excretam oocistos (formas infectantes) do parasita por um curto período em suas vidas, após a primeira infecção. Além disso, o Toxoplasma gondii se torna infeccioso apenas após 1 a 5 dias fora do corpo do gato.

Ou seja, para você pegar toxoplasmose do seu gato, você precisa ingerir as fezes dele, durante o período de liberação dos ovos do parasita e logo que ele faz as necessidades. Imagino que você não faça isso. Logo, você pode conviver com seu gato sem medo, mesmo estando grávida.

Gatos não são o vilão da toxoplasmose - Cambria_/Creative Commons

Cachorro pega febre maculosa?

Na região de Campinas estão ocorrendo alguns casos de febre maculosa em humanos. Mas o que pouco se fala é que cachorros também podem contrair a febre maculosa. A doença transmitida por carrapatos do gênero Amblyomma spp, popularmente conhecidos por carrapato-estrela, como explica Karin. Esses carrapatos devem estar infectados com a bactéria Rickettsia rickettsii, para poder transmitir a doença. Os carrapatos-estrela são os vetores responsáveis pela transmissão da doença para os animais e também para os seres humanos. É importante proteger os cachorros contra carrapatos e tomar medidas preventivas para evitar a infecção, como a utilização de produtos carrapaticidas.

Mas não só os cães e gatos que podem passar doenças para os humanos. Precisamos falar sobre as aves também.

Gripe aviária

Aqui no Brasil ainda não é tão comum (Graças a Deus!), mas em outros países como China e Estados Unidos, houve um grande surto de gripe aviária e diversas aves precisaram ser sacrificadas.

A grande questão é que essa doença é uma zoonose. Segundo Filipe Fernando, gerente de marketing da área de Aves & Suínos da Boehringer Ingelheim, a gripe aviária é causada por diferentes subtipos do vírus influenza A, que normalmente infectam aves selvagens e domésticas, como patos, aves migratórias e frangos. Embora a infecção ocorra principalmente em aves, algumas cepas possuem a capacidade de infectar humanos, resultando em casos esporádicos de infecção. No entanto, existem poucos relatos de infecção pelo vírus da Influenza aviária de alta patogenicidade em humanos, como é o caso das cepas H5N1. A transmissão para humanos geralmente ocorre por meio do contato próximo com aves infectadas.

E não pense que seu passarinho não pode passar doenças, tá?!

Existem algumas zoonoses associadas a parasitas de aves, como aponta Filipe. As mais conhecidas incluem:

Criptococose: Causada pelo fungo Cryptococcus neoformans, pode ser encontrada em excrementos de pombos, por exemplo, e pode afetar tanto humanos quanto animais.

Psitacose: Também conhecida como febre dos papagaios, é causada pela bactéria Chlamydia psittaci, que pode ser encontrada nas fezes e secreções de aves infectadas e passar para o ser humano.

Histoplasmose: Causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, que é encontrado em solo contaminado com fezes de aves ou morcegos, pode ser inalado e causar doenças respiratórias em humanos.

Além dessas zoonoses mencionadas, é importante destacar que as salmoneloses também podem ser consideradas uma zoonose relacionada a aves. As salmonelas são bactérias pertencentes ao gênero Salmonella, e várias cepas podem ser encontradas em aves, como galinhas e perus.

As aves infectadas com Salmonella podem transmitir a bactéria para os seres humanos através do contato direto, principalmente por meio do consumo de alimentos contaminados, como ovos ou carne de aves cruas ou mal-cozidas. As salmoneloses podem causar sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas, vômitos e febre em humanos.

Calma! Não precisa desesperar, muito menos se livrar o seu pet. Basta fazer o check-up anual com o médico-veterinário, com exames regulares e trabalhar com a prevenção. Não esqueça de vacinar seu pet e utilizar produtos contra ectoparasitas.

Cuidar da saúde do nosso pet é também cuidar da nossa saúde. Afinal, todos fazemos parte da mesma família.