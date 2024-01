7 dicas de atividades para cães nas férias

Trilha, viagens e até praia são opções de passeio com os pets Foto: Pet In Photo

Mesmo que você não esteja totalmente de férias, janeiro propicia uma tranquilidade na rotina, não?! Dá mais vontade de sair, curtir os dias longos e quentes. E por que não adicionar nosso amigo peludo ao rolê? Veja algumas opções do que fazer nesta época, sendo férias ou ainda trabalhando.

1) Aproveite para colocar a saúde do pet em dia!

É extremamente importante fazermos o check-up pelo menos uma vez ao ano. Hemograma, bioquímico e ultrassom são alguns dos exames que podem fazer parte da avaliação do médico-veterinário. E não vale aquela desculpa de "ah, mas meu cachorro está saudável, pula, corre, come normal". Sabemos que cães e gatos são mestres em não demonstrar dor e desconforto.

Melhor descobrir mais cedo qualquer problema, para que seja mais fácil de tratar. E se não achar nada, melhor ainda! Aproveite para colocar em dia a carteirinha de vacinação!

2) Viajar de carro

Não precisa ser uma viagem super longa. Passar o dia em uma cidade vizinha pode ser um baita programa legal para toda família. Mas antes de sair de casa, já faça toda a programação: hospedagem, restaurantes e atrações pet friendly. Também vale pesquisar veterinários de plantão ou hospitais para qualquer emergência.

Continua após a publicidade

Faça a malinha do pet com toalha (ele pode precisar de uma ducha em caso de acidentes com terra, lama, areia e outras coisas escatológicas), lenço umedecido, escova, remédios, pote de água e comida, a própria comida, cata caca, tapete higiênico, coleira, guia e identificação. Eu que sou louca, uso a plaquinha e mais um GPS na coleira (Galaxy SmartTag2 da Samsung).

Caso seu pet passe mal no carro, converse com o médico-veterinário comportamentalista sobre a possibilidade de usar medicação. Além disso, fazer treinos prévios, associando o carro a coisas super legais, também é indicado. Você pode deixar um mordedor ouro (traqueia, pé de galinha, orelha, etc) só para oferecer quando entrar no carro. Também vale usar feromônio e colocar uma música bem tranquila (eu coloco relax my dog no YouTube).

3) Trilhas com cães

E se o passeio contar com uma paisagem linda, talvez no meio do mato, passando por cachoeiras? Existem várias trilhas incríveis para fazermos com nossos cães. Se você é sedentário como eu, não se assuste. As trilhas para cães não costumam ter grandes complexidades. E sempre tem a opção de fazer inúmeras paradas para uma água e um respiro. Simbora curtir a natureza e oferecer novidade, enriquecimento e desafio ao peludo.

4) Passeio no shopping

Pode parecer frescura ou coisa de madame, mas o shopping pode ser um destino incrível para os cães. Aqueles peludos, em dias quentes, não podem sair na rua. Então, passear no ar-condicionado, sem perigo de queimar as patas pode ser uma ótima pedida.

Outra indicação é para cães medrosos ou que estão em processo de socialização. Ir ao shopping em uma segunda-feira às 10 da manhã será quase a garantia de passeio tranquilo, sem grandes sobressaltos.

Continua após a publicidade

5) Ir a praças cercadas ou cachorródromos

Eu sei que muitas pessoas têm medo ou preconceito de levar seus cães a cachorródromos ou praças de cachorros. Mas aqui vai um segredo: dê preferência para ir em horários alternativos. Ou logo cedo ou à noite, quando não tem quase cachorro. É uma ótima oportunidade para os cães cheirarem, terem novos estímulos e caminharem em um local diferente. Se chegar um cachorro que vocês não se sintam confortáveis, é só ir embora tranquilamente.

É muito importante que os cães tenham espaço e oportunidade para correrem ou mesmo andarem soltos, sem guia. Mas, obviamente, somente em locais cercados e seguros. Não inventa de fazer isso na pracinha do bairro, que pode dar muito ruim!

6) Almoço, jantar, café e até sair para beber com o cachorro

Mesmo em cidades nada pet friendly, sempre há um restaurante, um bar, um café que aceite ou minimamente tolere cães. Eu sei que o ideal seria que todos os estabelecimentos tratassem os nossos pets, como nós os tratamos. Estamos buscando essa realidade, mas enquanto isso, frequentar locais que minimamente permitem que sentemos para tomar um chopp acompanhados dos pequenos já é um sucesso. Mesmo que seja em uma mesa na calçada, ou escondida no fundo do bar.

O cão terá um ambiente novo, cheiros diferentes e pessoas para socializar. Mas não esqueça de levar um colchãozinho, uma toalha, um colchonete ou algo que ele já conheça para deitar. Um mordedor ou tapete de lamber pode oferecer mais conforto a ele e mais tranquilidade e tempo para você pedir também uma porção.

7) Faça muita bagunça dentro de casa com seu cachorro!

Continua após a publicidade

O conceito de enriquecimento físico é oferecer barreiras, diferentes pisos e situações que ofereçam desafios para o cão se locomover. Resumindo: uma bela de uma bagunça! Coloque almofadas pelo corredor, faça barreira de sapatos, coloque uma cadeira virada, um vaso no caminho e seu cachorro terá muita diversão e estímulo.

Lembre que cães amam coisas novas, então não repita passeios, locais ou mesmo brincadeiras. Estimule sua criatividade para oferecer a melhor qualidade de vida ao seu cão!