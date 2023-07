‘Barbenheimer’: entenda mobilização de fãs e memes com embate entre ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’

De um lado, excesso de cores vibrantes, vários tons de rosa e um tom bem cartunesco. Do outro, cores soturnas, uma estética bem fria, em um tom sombrio e realista. Parece até uma disputa da Marvel contra a DC, mas é a batalha entre Barbie e Oppenheimer, filmes que estreiam simultaneamente no Brasil no dia 20 de julho. A repercussão do lançamento de dois blockbusters ao mesmo tempo é tamanha que, na internet, o evento recebeu o nome de Barbenheimer, unindo os dois mundos.

O Barbenheimer é a junção dos títulos dos filmes, e surgiu nas redes sociais através de memes, teorias da conspiração e, até mesmo, cronograma de como assistir aos dois lançamentos no mesmo dia. Tudo isso, graças ao contraste entre as obras, que poderia levar a uma divisão entre o público, mas que foi recepcionada pela internet com bastante humor.

Barbie, filme inspirado na famosa boneca, tem Margot Robbie como protagonista, vivendo na Barbielândia, até ser expulsa e ter que se virar no mundo real, acompanhada do Ken, interpretado por Ryan Gosling.

Já Oppenheimer, inspirado em fatos reais, é dirigido pelo aclamado Christopher Nolan, e conta a história do físico Robert Oppenheimer e os estudos que levaram à criação da bomba atômica.

Confira o melhor do Barbenheimer abaixo:

Provando que dá para conciliar os dois lançamentos, Tom Cruise aprovou a ideia de conferir o Barbenheimer e publicou em seu perfil no Twitter uma foto com os ingressos dos filmes em mãos, ao lado do diretor Christopher McQuarrie;

O trailer do Barbenheimer é “real”:

Fizeram até mesmo uma camisa que unifica os dois mundos, e é a ideal para o evento Barbenheimer:

Margot Robbie entrou na onda e assinou uma camiseta com a imagem dela e do Cillian Murphy:

Colocaram até o Pink Floyd na jogada, com uma versão da capa de Wish You Were Here:

Os dois filmes realmente se conectam:

A divulgação de Barbenheimer está em todos os lugares:

O cronograma ideal para assistir aos dois filmes no mesmo dia, com folgas, imergindo na experiência Barbenheimer:

Como fazer a transição entre o look ideal para os filmes, caso você siga o passo do vídeo anterior:

As redes de cinema já estão confusas com a escolha do público: