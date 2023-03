Bruce Willis renova casamento com a mulher Emma Heming

O astro das telonas Bruce Willis e a mulher, Emma Hemming renovaram os votos do casamento. Junto há 14 anos, o casal decidiu celebrar o amor e carinho. A cinegrafista do evento foi ninguém menos que Demi Moore, segundo o post de Emma nas redes.

Na legenda da publicação, Emma diz para aproveitar as oportunidades e reuniões em família.

“Em nosso 10º aniversário de casamento, decidimos renovar nossos votos no mesmo lugar em que dissemos ‘sim’ em 2009. Estou muito feliz por termos feito isso. Aproveite todas as oportunidades para se unir e celebrar com a família e amigos. Esses são os momentos e belos bolsões de memórias que você consegue manter por toda a vida. E conseguimos manter essas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir. Um grande alô para a nossa cinegrafista @demimoore, nossos cantores do casamento @rumerwillis @scoutlaruewillis e nossas duas floristas Mabel Ray & Evelyn Penn. Obrigada @stevoeads por nos casar novamente. E para nossa doce família e amigos por sempre aparecerem para nós! @buuski @zorina.heming @maryjobrunoinc @robokraft Beth, David e Sofia”, disse.

A cerimônia que aconteceu ao ar livre contou com a presença das filhas do casal e da atriz e ex-mulher de Bruce, Demi Moore.

No ano passado, a família Willis revelou o diagnóstico do ator, que está com demência frontotemporal. O astro de Hollywood vive o avanço da doença.

Cerimônia de renovação de votos de Bruce Willis e Emma Heming Foto: Reprodução/Instagram/@emmahemingwillis

Em fevereiro deste ano, Emma fez uma publicação agradecendo aos fãs e todo o apoio e mensagens de amor que a família tem recebido desde a revelação da doença.

“Nossa família queria começar expressando nossa mais profunda gratidão pela incrível manifestação de amor, apoio e histórias maravilhosas que todos recebemos desde que compartilhamos o diagnóstico original de Bruce. Nesse espírito, queríamos dar a você uma atualização sobre nosso amado marido, pai e amigo, pois agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está passando”, começava a legenda.

“Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro”, dizia a legenda da postagem”, finalizou.

No domingo, 19, Bruce completou 65 anos de vida e Emma fez questão de se declarar apaixonadamente para o marido.

“Ele é puro amor. Ele é tão amado. E eu vou amá-lo sempre. Feliz Aniversário meu doce. Meu desejo de aniversário para Bruce é que você continue a mantê-lo em suas orações e vibrações mais altas, porque sua alma sensível de Peixes sentirá isso. Muito obrigado por amar e cuidar dele também “, dizia a legenda do vídeo.