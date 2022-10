K-pop cresceu 36% no Brasil em 2022; BTS é o grupo sul-coreano mais escutado no País

O Spotify divulgou novos dados sobre o consumo de k-pop no Brasil e no mundo. De janeiro a agosto de 2022, a playlist K-pop ON aumentou 36% na plataforma.

No Brasil, a playlist soma mais de 11 milhões de streams neste mesmo período, representando 2.6% dos streams do mundo todo. Quando comparado ao ano passado, o gênero musical aumentou 16% no streaming.

Blackpink é o segundo grupo de k-pop mais ouvido no Brasil

Desde 2018, os streams de k-pop aumentaram 230% globalmente, resultando em quase 8 bilhões de streams por mês em todo o mundo. De acordo com o Twitter, o Brasil é o oitavo país no mundo com mais menções e conversas sobre k-pop (2021).

O Spotify ainda revelou os artistas mais escutados no País, confira:

BTS BLACKPINK Twice J-hope Stray Kids Jung Kook Lisa TOMORROW X TOGETHER (G)I-DLE Aespa.

Já os estados que mais escutam músicas sul-coreanas são:

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Ceará Bahia Santa Catarina Pernambuco Pará