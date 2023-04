Parque da Mônica terá Encontro de Inclusão para pais de crianças com autismo neste domingo

Neste domingo, 16 de abril, o Parque da Mônica, no Shopping SP Market, em São Paulo, promoverá a segunda edição do Encontro de Inclusão.

Com o tema “mais informação, menos preconceito”, o evento é destinado a pais de crianças com deficiência ou com autismo para discutir inclusão e entretenimento.

Das 8h30 às 12h, o parque vai receber profissionais da área da saúde e especialistas em TEA, acessibilidade e inclusão para uma série de palestras e rodas de conversas.

A vagas são limitadas e podem ser garantidas por meio do site Sympla. O evento é gratuito, mas não inclui ingresso para brincar no parque, que não estará aberto no momento da atração.

De acordo com a organização, o 2º Encontro de Inclusão é exclusivo para pais e responsáveis com o objetivo de “compartilhar informações que exploram o tema com conhecimento e que impactam positivamente na vida” de pessoas com autismo.

A iniciativa faz parte do Projeto Inclusão do Parque da Mônica, que “tem como objetivo implantar ações e serviços de acessibilidade, ampliando o atendimento a todos os públicos”.

Parque da Mônica promove 2º Encontro de Inclusão para pais de crianças com autismo neste domingo, 16 de abril. Foto: Parque da Mônica/Divulgação

Continua após a publicidade





Serviço - 2º Encontro de Pais do Projeto Inclusão do Parque da Mônica

Palestras:

Direitos dos autistas na saúde e no lazer - Dra Luciana Monteiro Lucena

Autismo é genética - Dra. Graciela Pignatari

Diagnóstico e tratamento - Dra. Ellen Manfrim

Passear também é terapia – Amanda Ribeiro

Continua após a publicidade

Local: Teatro Parque da Mônica

Horário: das 8h30 às 12h

Onde: Parque da Mônica - Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas 22.540 – São Paulo – SP





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais