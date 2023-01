Retrospectiva 2022: Confira o Top 10 artistas brasileiros e músicas nacionais mais ouvidas no mundo

Depois de conhecer os artistas, as músicas e os podcasts mais escutados no País e no mundo, o Spotify divulgou, nesta quinta-feira, 15, como o Brasil está posicionado no ranking global. A Retrospectiva Spotify 2022 revela os artistas, as canções e os gêneros musicais brasileiros mais populares no exterior.

Na lista dos 200 artistas mais escutados no Spotify no mundo, estão Marília Mendonça, Henrique & Juliano, Anitta, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus. No ranking global dos 200 álbuns, estão os nacionais Manifesto Musical, de Henrique & Juliano; Festa das Patroas 35%, de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa; e Buteco in Boston (Ao Vivo), de Gusttavo Lima.

Spotify Wrapped 2022: quais foram as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo

Já na lista dos 100 podcasts mais escutados no Spotify globalmente, o Brasil marca presença com Podpah; Orignal Spotify Mano a Mano; Original Spotify Café da Manhã, Exclusivo Spotify Psicologia na Prática, Primocast e Não Inviabilize. Confira o ranking completo:

Top 10 artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2022

1. Anitta

2. Alok

3. Öwnboss

4. Roberto Carlos

5. Sevek

6. Vintage Culture

7. Dubdogz

8. Pedro Sampaio

9. João Gilberto

10. Marília Mendonça

Top 10 músicas por artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2022

1. Envolver, por Anitta

2. Move Your Body, por Sevek e Öwnboss

3. Deep Down (feat. Never Dull), por Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull

4. La Loto, por Anitta, Becky G, TINI

5. Envolver Remix, por Anitta, Justin Quiles

6. Hear Me Now, por Alok, Bruno Martini, Zeeba

7. Headlights (feat. KIDDO), por Alan Walker, Alok, KIDDO

8. Lambada - Original Version 1989, por Kaoma

9. Piece Of Your Heart - Alok Remix, por Alok, Goodboys, MEDUZA

10. DANÇARINA (feat. Nicky Jam, MC Pedrinho) - Remix, por Anitta, Dadju, Mc Pedrinho, Nicky Jam, Pedro Sampaio

Top 10 gêneros musicais do Brasil mais escutados no Spotify no exterior em 2022

1. Funk carioca

2. Pop nacional

3. Mpb

4. Funk ostentação

5. Pop

6. Bossa nova

7. Sertanejo pop

8. Sertanejo universitário

9. Sertanejo

10. Dance/eletrônica