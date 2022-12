Shih tzu brasileira vence competição internacional de cães em SP: ‘Melhor cão do mundo’

Uma cadela da raça shih-tzu criada no Brasil foi a grande vencedora do World Dog Show Brasil 2022, competição de cães realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, durante os dias 8 e 11 de dezembro.

Na noite do domingo, 11, a pequena Joy foi coroada como a campeã da categoria Best In Show, ou “Melhor Cão do Mundo”, que premia os animais que mais se aproximam do padrão de sua raça.

Atrás dela, ficaram um jack russell terrier e um akita americano, seguidos de um cocker spaniel americano e de um fila brasileiro.

A World Dog Show é considerada a premiação de cães mais importante do mundo e, neste ano, reuniu mais de 4 mil cachorros de 55 países, além de juízes dos cinco continentes.

Além da categoria Best In Show, o evento ainda contou com competições de adestramento e estética animal, além do junior handling, no qual os tutores são crianças e adolescentes.

“O nosso World Dog Show foi um espetáculo. A shih tzu se mostrou muito bem, é linda, tem uma cabeça excepcional, movimentação perfeita, um condicionamento fantástico. Por isso, na minha opinião, foi a que mais merecia essa vitória”, disse Fábio Amorim, juiz que entregou o prêmio à cadela Joy.

Nas redes socias, o tutor de Joy, Charly Andrade, comemorou o título. Especialista na criação de shih tzus, ele também foi campeão de outras categorias do evento.

“Quanta emoção. Sem palavras para descrever tudo que senti hoje. Vencer o Best In Show no World Dog Show 2022, sediado em meu País, julgado pelo nosso presidente da CBKC [Confederação Brasileira de Cinofilia], Sr Fábio Amorim”, escreveu.

“Sentir a vibração da plateia foi emocionante e não pude me conter, as lágrimas caíram antes mesmo de receber a premiação de melhor cão do mundo”, completou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais