Granado tem nova loja conceito em Portugal em estilo vintage

Esse é um novo conceito da marca e nessa loja são vendidos os produtos da linha vintage, tais como colônias, perfumes, velas, kits, sabonetes e muito mais (

E aí, beleza?

No dia 6 de dezembro a Granado inaugurou a sua primeira Perfumaria Granado na Europa. A cidade escolhida foi Lisboa, e o ponto escolhido foi o número 98 da rua Garrett, no coração do Chiado, bem pertinho da famosa estátua de Fernando pessoa, próxima ao badalado café A Brasileira.

Esse é um novo conceito da marca e nessa loja são vendidos os produtos da linha vintage, tais como colônias, perfumes, velas, kits, sabonetes e muito mais.

O espaço é a terceira loja da marca que segue esse conceito. A primeira foi aberta no Rio, bairro do Leblon. A segunda no Shops, Jardins/SP e agora em Lisboa - antes já havia um pequeno corner na Casa Pau Brasil. Seguindo com seus valores de origem - uso de ingredientes naturais e cuidado com o meio ambiente - a marca busca no seu passado a inspiração para construir seu futuro: de um português que se imigrou para o Brasil na década de 80, a a Granado Pharmácias Fundada no Rio de Janeiro em 1870. Manipulando extratos de plantas e ervas cultivadas, José Antonio Coxito Granado conquistou clientes ilustres e recebeu do imperador D. Pedro II o título de Pharmácia Oficial da Família Imperial Brasileira. O profundo conhecimento sobre as propriedades dos extratos e óleos de plantas medicinais é, até hoje, a base para o desenvolvimento de novos produtos.

A loja abriu no número 98 da Rua Garret, em Lisboa, polo intelectual e ponto de encontro internacional até hoje, onde há pastelarias e cafés famosos como a Benard, A Brasileira e a estátua de Fernando Pessoa (

A nova loja em Lisboa é alegremente decorada com a exuberante flora do nosso país, onde foi pensada e lançada pela primeira vez, e que se tornou a sua própria imagem de marca - funciona como um oásis na paisagem urbana da capital portuguesa em uma explosão de cores e aromas.

Linha Vintage, um resgate à tradição

No novo milênio, a Granado resgata do seu acervo centenário embalagens e fragrâncias marcantes da sua antiga Perfumaria Hélios - divisão de luxo criada no final do século XIX, para lançar a Linha Vintage.

São colônias e eaux de toilette que apresentam ingredientes clássicos do universo das fragrâncias em versões surpreendentes. Os rótulos, em papel reciclado, e os frascos, na cor âmbar, remetem à 'pharmácia' do período colonial. A linha de perfumes é uma homenagem à história da marca. As artes das embalagens trazem trama em estilo art nouveau aplicada em hot stamping dourado. Dentro da caixa, um texto conceitual conta a história e inspiração do perfume.

reference

Todos os perfumes, colônias e eaux de toilettes Granado são formulados com álcool extra neutro e passam pelo processo de maceração, que garante maior intensidade e harmonização das notas olfativas.

A marca possui 3 loja em Paris: St. Germain, Marais e St. Honoré e o seu e-commerce na europa vende para mais de 30 países. Em 2022 a marca também inaugurou um store in store na Liberty London e na Inoo, na Bélgica. Em 2021 e 2022, também abriu pop up stores no Soho e nos Hamptons, no EUA.