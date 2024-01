Purifique-se em 2024: conheça o hammam marroquino no melhor spa da África

Royal Mansour é um oásis palaciano criado por mais de 1.500 artesãos locais como uma ode à arquitetura tradicional marroquina ( Foto: Divulgação)

Prepare-se para se surpreender com um destino exótico, repleto de experiências sensoriais e de bem-estar inesquecíveis. Um país do Norte da África banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, que se distingue pelas influências das culturas berbere, árabe e europeia, destacando-se, assim, pela imensa riqueza cultural e gastronômica, conjugando o melhor do turismo de experiência, wellness, lazer e compras.

Após o terremoto que abalou Marrocos recentemente, o país tem demonstrado uma recuperação acelerada, abrindo-se cada vez mais para o turismo de experiência e fortalecendo-se na hospitalidade do seu povo.

Grande parte desse turismo de experiência e bem-estar está concentrado em Marrakech, a cidade vermelha. Marrakech é há muito tempo o destino dos viajantes que buscam privacidade dentro das muralhas da cidade e abriga um dos hotéis mais exclusivos e impressionantes do mundo - o Royal Mansour Marrakech.

O Royal Mansour é um oásis de luxo, sofisticação e privacidade no coração de Marrakech ( Foto: Divulgação)

Oásis Palaciano

O Royal Mansour é um oásis palaciano criado por mais de 1.500 artesãos locais como uma ode à arquitetura tradicional marroquina. Um retiro tranquilo a poucos passos da Medina, os hóspedes são recebidos em um pátio ao ar livre, em áreas que compreendem jardins exuberantes, riads privados de vários andares espalhados por caminhos cor de rosa e um amplo spa de 2.500 m² - a joia da coroa, com seu elaborado átrio em gaiola branca banhado por luz natural, hammams tradicionais e um menu holístico de tratamentos restauradores e rejuvenescedores de marcas líderes mundiais e inovadoras de cuidados com a pele.

Localizado em uma propriedade de três hectares e meio, o Royal Mansour é um oásis de luxo, sofisticação e privacidade no coração da cidade. Mundialmente reconhecido como uma referência no Oriente Médio, o hotel 5 estrelas reflete a própria alma de Marrocos. Contudo, o luxo aqui é pautado pela simplicidade, exclusividade, atendimento atencioso e serviços focados nos detalhes, desde uma simples costura ou pregar um botão numa roupa, a jantares privativos elevados acima das árvores e massagens de assinatura.

Os 53 riads reúnem uma infinidade de ofertas impressionantes e que proporcionam um conforto extremo para o hóspede ( Foto: Divulgação)

"Os riads exclusivíssimos - são apenas 53 -, reúnem uma infinidade de ofertas impressionantes e que proporcionam um conforto extremo para o cliente. O que separa um bom hotel de luxo de um ótimo hotel é o serviço e no Royal Mansour Marrakech o serviço está enraizado na perfeição. Cada riad recebe os cuidados de mordomos empenhados em tornar a estadia inesquecível, através de inúmeros detalhes personalizados; estão sempre presentes quando necessário, e nunca intrusivos", comenta o simpático Sr. Clément Fabiani, Diretor da Divisão de Quartos. "Quando você exige o melhor, você tem de se dar os melhores recursos. Nós temos os melhores funcionários e uma equipe super dedicada para garantir que o Royal Mansour permaneça na vanguarda em todos os aspectos - incluindo gastronomia, bem-estar e design, através da sua atitude calorosa e acolhedora para com os hóspedes", orgulha-se o Sr. Fabiani.

São mais de seis hectares de jardins, um verde exuberante com várias espécies da flora da África e do mundo ( Foto: Divulgação)

Experiência nas alturas: The Nest

Entre limoeiros e palmeiras no oásis exuberante da propriedade desvenda-se o The Nest, uma nova experiência de gastronomia privada, elevada a cinco metros acima dos jardins com vistas panorâmicas sobre Marrakech e a torre Atlas da Mesquita Koutoubia. Com capacidade para até oito pessoas, o espaço para refeições ao ar livre de 40 m2, tem um menu mediterrâneo e de fusão asiática do chef com estrela Michelin Yannick Alléno, incluindo ceviche de dourada real, lombo de vaca wagyu e uma sobremesa de coco, por exemplo. Seja para um coquetel ao pôr do sol, uma celebração ou um jantar familiar reservado, o The Nest é uma espécie de santuário escondido. Cada experiência é completamente customizada, pois a equipe do hotel trabalha com os hóspedes para selecionar os arranjos florais, menus e a música.

Os Jardins

São mais de seis hectares de um verde exuberante, com várias espécies da flora da África e do mundo. Esta espécie de oásis foi projetada pelo renomado estúdio de paisagismo espanhol Luis Vallejo Landscape. O design do jardim foi inspirado nas práticas agrícolas tradicionais marroquinas - uma homenagem à antiga muralha de Marrakech, que atualmente faz fronteira com a propriedade do hotel. Acenos para os Jardins de Agdal e os Jardins de Menara - ambos classificados como Patrimônio Mundial da UNESCO - também são vistos na grade geométrica de oliveiras e palmeiras e na flora e fauna locais. Os jardins também fazem referência ao Palácio da Bahia em Marrakech, com uma distorção da estrela da bandeira de Marrocos. Um sistema de reservatórios pontilha o terreno como uma referência aos antigos sistemas de irrigação que trazia a água das montanhas Atlas, bem como aos conceitos de jardins andaluzes e persas.

Numa recente expansão, os novos jardins ampliados incluem um ervanário e uma horta de vegetais orgânicos. Plantas medicinais, incluindo hortelã, alecrim, sálvia e alfazema, são cultivadas para uso em infusões e tratamentos no spa do Royal Mansour - outrora considerado um dos melhores do mundo. Cenouras, cardos, beringelas, favas e outros produtos orgânicos recém colhidos são incorporados aos cardápios dos quatro restaurantes da propriedade, com ênfase em receitas saborosas e nutritivas.

O Royal Mansour Spa investe em uma ampla variedade de tratamentos para o corpo e a mente ( Foto: Divulgação)

O SPA

Reconhecido como o melhor centro de bem-estar da África e eleito o Melhor Spa do Mundo em 2021 pelo World Luxury Spa Awards, o Royal Mansour Spa investe em uma ampla variedade de tratamentos para o corpo e a mente. Concebido como um santuário totalmente dedicado aos sentidos, aqui os hóspedes entram no majestoso espaço por meio de um jardim cítrico, onde cores e fragrâncias encantadoras são enquadradas em um espetacular átrio com moldura branca, que incorpora elementos tradicionais da arquitetura e design árabe.

O spa oferece dez salas de tratamentos suntuosas e três suítes de terapia, onde poderá se deleitar com alguns dos tratamentos mais exclusivos encontrados na África. Completando as instalações do spa, há uma academia com equipamentos Technogym e uma belíssima piscina aquecida e coberta com tetos de vidro.

Os tratamentos vão desde rituais faciais com efeitos duradouros - como o ritual de beleza com mel e óleo de argan -, até tratamentos fito-aromáticos e hidratação intensiva usando as principais marcas de cuidados de pele do mundo, como MarocMaroc, Sisley, Intraceuticals e Dr Burgener.

O spa de acaba de inaugurar o Atelier d'Artiste, uma estufa com painéis de vidro cercada pela serenidade tranquila dos amplos jardins da propriedade. Aperfeiçoando ainda mais a abordagem de 360 graus do Royal Mansour Marrakech, o Atelier d'Artiste sedia sessões de terapia de arte, incluindo pintura, modelagem, cerâmica e caligrafia, cada uma começando com uma sessão de meditação guiada.

Um dos tratamentos do spa, o hammam celebra a arte do banho, do autocuidado e da purificação ( Foto: Divulgação)

Hammam

Antes dos conceitos modernos de spas e bem-estar, durante milhares de anos as tradições indígenas de saúde e bem-estar alimentaram o delicado equilíbrio entre mente, corpo e espírito, ajudando comunidades em todo o mundo a prosperar.

Há muito a aprender com estas práticas antigas, que são relevantes para as necessidades e preocupações contemporâneas de bem-estar e saúde mental. Além disso, os consumidores desejam cada vez mais experiências envolventes.

O hammam marroquino é um exemplo dessa tradição indígena de bem-estar que celebra a arte do banho, do autocuidado e da purificação. Existe uma diferença entre o banho turco e o hammam marroquino. O calor do hammam marroquino oferece uma sensação de calor mais delicada, gerada através de paredes e pisos aquecidos, ao contrário do banho turco que utiliza principalmente vapor quente e seco para aquecer o ambiente.

Os tratamentos de hammam marroquino também são realizados no piso de mármore aquecido, em vez de em uma laje elevada, como é típico do banho turco. Cada tratamento deste é personalizado para as necessidades específicas de cuidados com a pele de cada hóspede, utilizando ingredientes naturais de Marrocos, como argila purificadora das montanhas Atlas, rosas do vale Kalaat Megouna e o cobiçado óleo de argan marroquino.

Os hóspedes são conduzidos a um conjunto de três salas em mármore creme com diferentes temperaturas, onde um especialista altamente qualificado começa a usar esses ingredientes naturais para limpar com o tradicional sabão negro marroquino, feito de oliva. O sabão é enxaguado suavemente com baldes de água morna. Segue-se uma esfoliação completa de todo o corpo, removendo camadas de pele morta e purificando a pele. Depois que a pele estiver esfoliada, o óleo natural de argan, rico em nutrientes e altamente hidratante, é aplicado na pele para selar a umidade. Após o tratamento, os hóspedes são conduzidos a uma relaxante sala de relaxamento com piscina de imersão, onde podem provar uma seleção de chás e desfrutar dos efeitos revigorantes que esta viagem de bem-estar marroquina proporciona.

The Lady Mansour, uma babouche de venda exclusivamente na boutique no hotel ( Foto: Divulgação)

Colaborações estreladas

São transversais a arte e a cultura em toda a propriedade do Royal Mansur e isso se traduz nas muitas colaborações com designers reconhecidos mundo afora. Juntando forças em torno de suas paixões compartilhadas por viagens, arquitetura e artesanato, o reconhecido designer de sapatos Christian Louboutin criou a The Lady Mansour, uma babouche de venda exclusivamente na boutique no hotel: a babouche é um calçado tradicional do Marrocos e o modelo belíssimo é uma homenagem ao artesanato excepcional, combinando a excelência tradicional de Christian Louboutin com a cultura ancestral marroquina.

O sapato feminino em forma de mule plana com ponta pontiaguda, apoiada num salto de 10 mm, foi inspirado em detalhes do hotel, como a intrincada treliça de madeira, motivos florais prateados, bronze esculpido e arcos de ferradura e apresenta um mosaico abstrato com uma mistura de tons de ouro, branco e marrom. A babouche foi finalizada com delicados detalhes em corte a laser em couro specchio e apresenta a icônica sola vermelha da marca. Um luxo, que custa 800EUR.

Outra collab de peso do Royal Mansour é uma homenagem ao artesanato marroquino. A maison francesa de bolsas e marroquinarias Goyard uniu forças com o hotel para criar a bolsa "Arabesque". A parceria é um testemunho do compromisso de ambas as marcas com a autenticidade, a herança artesanal e seu legado. De edição limitada, a bolsa Arabesque está disponível na boutique do Royal Mansour custa 45.000 MAD (aproximadamente 4.000 EUR).

Restaurante La Grande Table Marocaine, um dos quatro espaços gastronômicos do complexo ( Foto: Divulgação)

Destino gastronômico mundialmente conhecido

O Royal Mansour Marrakech abriga quatro restaurantes conceituados, cada um considerado entre os melhores da África. Estes vão desde o requintado La Grande Table Marocaine e La Grande Brasserie sob a égide de Hélène Darroze, até o Le Jardin e Sésamo. Este último é uma colaboração exclusiva com o grupo Alajmo, onde o chef multiestrelado Massimiliano Alajmo apresenta uma cozinha italiana simples e saborosa, num ambiente que lembra os mais magníficos palácios venezianos.

Seja no café da manhã, no almoço ou numa sobremesa ao jantar, não deixe de experimentar o delicioso amlou, a pasta marroquina feita de amêndoas, mel e óleo de argan, espécie de "Nutella marroquina".

Escola de culinária

A inauguração da Escola de Culinária representa um novo capítulo no compromisso do hotel em oferecer experiências inigualáveis aos seus hóspedes. Este espaço elegante é um refúgio de tranquilidade, repleto de equipamentos profissionais de última geração. No centro, uma impressionante ilha onde os alunos podem cozinhar lado a lado com o chef, promovendo o calor e o convívio de uma verdadeira cozinha familiar. Cada sessão culmina com a degustação dos pratos elaborados durante o workshop, servidos em uma grande mesa de mármore sob uma varanda, com vista para os jardins.

Se você é fascinado pela gastronomia marroquina ou sua paixão está na culinária italiana, ou se é um entusiasta de doces, a Escola de Culinária oferece workshops personalizados para todos os níveis de habilidade, celebrando a alegria de cozinhar e aprender. Um santuário para entusiastas da culinária e aspirantes a chefs, esta escola oferece a oportunidade de refinar as suas habilidades e aprofundar conhecimentos, sob a orientação especializada dos talentosos chefs do hotel.

No fundo, o Royal Mansour Marrakech é um renascimento único de uma medina tradicional cercada por jardins e repleta de vielas e praças em tons de terracota; uma cidade dentro da cidade, com seus riads excepcionais e exclusivíssimos, bem escondidos atrás de portas misteriosas. Sem quartos, sem pisos, sem corredores, mas uma maravilhosa propriedade privada de seis hectares, aninhada nas antigas muralhas da cidade velha, perto do seu coração pulsante, a famosa praça Jemaa El Fna com suas vistas, sons e cheiros exóticos. Desde então, o Royal Mansour consolidou sua reputação como o melhor hotel de luxo em Marrakech e toda a África. Basta adentrar pelos portões imponentes da propriedade para perceber que o Royal Mansou não é um simples hotel, mas uma experiência de lifestyle por vezes inesquecível.