Experiência e Sustentabilidade: Por que a ZARA estaria investindo nesses pilares?

Há aproximadamente um mês a ZARA inaugurou uma loja com conceito diferente em São Paulo, no Shopping Pátio Higienópolis. Essa diferença está associada a um ambiente mais sofisticado, à eficiência ecológica e à experiência do cliente facilitada pela tecnologia, integrada à loja virtual e ao aplicativo da marca.

Um ponto notável é que a mídia e os formadores de opinião, que costumam receber press releases com pontos de destaque para a comunicação pública, enfatizaram bastante aspectos da sustentabilidade - não apenas dos aplicados na loja, mas também movimentos mais amplos da Zara que estão relacionados a outras linhas de produtos e canais de vendas.

Uma possível leitura dessa movimentação é que a Zara, empresa que provocou que o termo "fast fashion" fosse cunhado pela imprensa na década de 90, não deseja mais ter esse termo como seu símbolo principal.

E, em uma segunda camada, talvez não seja coincidência que esse movimento aconteça ao mesmo tempo em que a Shein e outras plataformas crossborders cresçam em velocidade vertiginosa.

Se ontem era muito barato comprar na Zara, hoje é muito mais barato comprar nessas plataformas. O caminho é diferenciar, dar ênfase exatamente para os pontos que podem fragilizar a concorrência - no caso, a sustentabilidade.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP