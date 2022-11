15 anos depois, Sarah Jessica Parker ressurge com vestido do filme ‘Sex and the City’

Publicidade

Nesta sexta-feira, 4, Sarah Jessica Parker foi vista gravando a 2ª temporada de And Just Like That, um remake de Sex And The City, em um dos looks mais icônicos de sua personagem, Carrie Bradshaw: o vestido de casamento assinado por Vivienne Westwood.

O vestido que Sarah usa, fez história no filme Sex and the City em 2008, quando a personagem tenta pela primeira vez se casar com o Big (Chris Noth), mas acaba em uma terrível briga e o look é guardado. Agora, 2022, a atriz aparece levando o vestido feito de cetim de seda marfim e tafetá Radzimir de Vivienne Westwood para dar uma volta.

E ainda acrescentou ao conjunto, luvas de seda turquesa que se estendem em um capa volumosa e scarpins da grife Manolo Blahnik.

Por enquanto, não há mais detalhes sobre o roteiro da série, e do significado de Carrie trazer de volta o vestido.