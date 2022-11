Alexandre Pires lança música nova com participação de Jorge, da dupla com Mateus

Publicidade

O cantor Alexandre Pires lançou, nesta sexta-feira, 11, a música Pode Parar, primeira faixa de seu DVD Na Balsa, que conta com a participação de Jorge, da dupla Jorge e Mateus. O projeto é o primeiro álbum de inéditas do cantor desde 2015.

Na Balsa apresenta oito novas composições, passando pelo pagode, samba, sertanejo e referências de 1990. As novas faixas serão lançadas gradualmente nos próximos meses e contam com participações novas.

“A intenção é trazer o assunto ciúmes de uma forma irreverente, mais leve... A letra e a música são de minha autoria, e como essa composição é algo bastante especial, inédito, tive a honra de ter o Jorge, uma das vozes mais marcantes do país, ao meu lado. É um sambanejo que, tenho certeza, que vai cair no gosto do público”, declara Pires.

Alexandre Pires já conta com 33 anos de carreira, 21 álbuns gravados (incluindo os com o SPC) e mais de 20 milhões de discos vendidos.