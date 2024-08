Amaury Lorenzo relata gravidade de ameaças: ‘Meu pai foi para o hospital e minha mãe foi medicada’

Em conversa com o Estadão, o ator Amaury Lorenzo comentou as ameaças que recebeu na última segunda-feira, 26, por meio de uma mensagem no X.

Ele expôs o caso na terça-feira, 27, ao postar uma captura de tela em seu perfil no Instagram. No texto, uma conta, aparentemente fake, insultava o artista. “Que homem feio da p****! Alguém deveria bater nele até quebrar esses dentes, depois esfaquear ele 500 vezes, cortar o corpo em pedaços, queimar com fogo e jogar os restos no Rio Tietê”, escreveu o internauta.

Amaury Lorenzo comenta ameaças que recebeu. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE “O conteúdo da ameaça chegou para os meus pais via WhatsApp. Meu pai, que já teve AVC, precisou ir para o hospital. Minha mãe toma remédios para depressão e teve que aumentar a dose”, contou, nos bastidores dos Estúdios Globo. Lorenzo, que ficou conhecido do grande público ao interpretar o peão Ramiro em Terra & Paixão depois de quase 30 anos de carreira no teatro, disse que sua mãe chegou até a questionar se toda a exposição valeu a pena. “Ela me disse: ‘Meu filho, no teatro isso não ocorria’.”

Essa é a segunda vez que Lorenzo recebe ameaças. A primeira foi quando venceu o quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, neste ano. Na ocasião, ele recebeu mensagens dizendo que sabiam onde os pais dele moravam e que ele deveria devolver o troféu para a atriz Clara Moneke, a vice-campeã.

Lorenzo, que será Chico na próxima novela das sete, Volta Por Cima, afirmou ter prestado queixa, mas disse que o assunto não o afetará além disso. ”Sabe por quê? Eu vibro amor. E isso é algo infinitamente pequeno perto da arte que tenho a oferecer para o público“.