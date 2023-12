Ana Hickmann faz retrospectiva do ano e desabafa: ‘Enfrentei agressor dentro de casa’

Ana Hickmann compartilhou uma reflexão sobre seu 2023 nesta segunda-feira, 25. Em um vídeo no Instagram, a apresentadora e ex-modelo citou a separação polêmica e os conflitos com o empresário Alexandre Correa.

No que chamou de carta aberta, ela publicou um vídeo com diversos momentos marcantes do seu ano, com trechos de entrevistas em que ela denunciou o ex-marido de agressão. Em entrevista depois, Correa disse que houve discussão com a antiga companheira, mas negou que tenha agredido Ana com cabeçadas, como ela afirmou à polícia.

Ana Hickmann e Alexandre Correa Foto: Iara Morselli/Estadão

No registro, Ana narra: “Me mudei para São Paulo em busca de independência financeira. Se foi fácil? Quem me dera. Sobrevivi a um atentado que quase tirou a minha vida e enfrentei um agressor dentro da minha própria casa”.

“Eu poderia virar um caramujo, ficar triste e me esconder. Mas eu consigo ver que a cada dia estou mais forte. Eu não vou ficar estatelada, eu quero levantar, quero continuar. Meu pedido é que 2024 venha com muito mais amor, mais carinho e mais força”, disse a apresentadora.

Entenda o caso

Continua após a publicidade

Ana Hickmann registrou em novembro boletim de ocorrência em que acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Correa, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com “ambos aumentando o tom de voz”. A criança pediu, segundo ela, que parassem de brigar e saiu correndo assustada.

“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e ligou para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Ela buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o boletim, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

O que diz Alexandre Correa?

Alexandre admitiu agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora. À Record TV, Ana disse que os dois tinham um relacionamento tóxico.

O empresário afirmou que ela está cometendo “uma verdadeira injustiça” ao falar sobre o caso, segundo a revista Quem. Veja o pronunciamento compartilhado por ele à época em que a apresentadora registrou o boletim de ocorrência:

“Tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.

Continua após a publicidade

Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem ter qualquer ocorrência dessa natureza”, diz o texto.