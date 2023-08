Ana Maria Braga é batizada no Rio Jordão, em Israel, e se emociona; veja vídeos

Ana Maria Braga, que está viajando por Israel, compartilhou um vídeo que emocionou os internautas. No registro, a apresentadora é batizada em Yardenit, no Rio Jordão, cenário de diversas histórias bíblicas como o batismo de Jesus Cristo.

“Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão”, escreveu Ana Maria. “Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica”.

A segunda parte do registro foi compartilhado na última quarta-feira, 23. A apresentadora lembra que o gesto é simbólico, “mas importante para quem crê”. “Emoção única”, finalizou.

Ana está em Israel há mais de uma semana e já compartilhou imagens de passeio pela Cidade Antiga de Jerusalém, Tel Aviv e outros pontos turísticos do país. “Experiências únicas”, escreveu a apresentadora. “Grata sempre”.