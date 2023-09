Anderson, do Molejo, é diagnosticado com embolia pulmonar após internação em hospital no Rio

Anderson Leonardo, cantor do Molejo, foi hospitalizado no último sábado, 9, em decorrência de uma pneumonia. Porém, segundo novo comunicado, o vocalista foi diagnosticado com embolia pulmonar.

A informação foi divulgada no perfil do Instagram do artista. Na rede social, a equipe do músico afirmou que o quadro é estável.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, informou o comunicado.

No ano passado, Anderson revelou que tinha sido diagnosticado com um câncer inguinal na região da virilha. Em janeiro deste ano, durante o programa Encontro, ele afirmou que estava curado.