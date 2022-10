Anderson Leonardo, da banda Molejo, revela diagnóstico de câncer

Anderson Leonardo, cantor da banda Molejo, revelou nesta quinta-feira, 13, que foi diagnosticado com câncer. Nas redes sociais, o artista explicou que trata-se de um tumor primário oculto.

O artista já iniciou o tratamento médico, decidiu que seguirá na ativa profissional e manterá a agenda de shows com o grupo de pagode. Confira o comunicado completo:

“Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”, informou.

“Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro, informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos”, finalizou a equipe do músico.