Anitta coloca mansão no RJ à venda, mas não deixará de ter residência fixa no Brasil

A assessoria de Anitta confirmou ao Estadão que a artista colocou sua mansão, no Rio de Janeiro, à venda. O valor pelo qual a cantora está vendendo sua casa, que fica localizada num condomínio de luxo, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, não foi divulgado.

Questionado se a cantora ainda continuaria fazendo ponte aérea entre o Brasil e os EUA, a informação foi que Anitta e sua família continuam tendo residência fixa no Rio de Janeiro, mas em outro bairro, e também em Miami, onde mora atualmente e passa parte do seu tempo se dedicando a sua carreira internacional.

Anitta e Juliette quando a ex-campeã do BBB morou por um tempo com a cantora

A mansão de Anitta ficou conhecida pelo famoso “quarto do sexo”, onde as amigas da estrela, Juliette, que após ser campeã do BBB 21 morou um tempo na casa, e Gkay, já revelaram alguns detalhes da decoração quente.

Por lá também foi gravado ao vivo o clipe da sua música Indecente, além de ser espaço das festas de Halloween e Junina que a cantora produziu para seus amigos e familiares quando estava em solo brasileiro.