Anitta descarta se apaixonar por mulheres: ‘Só diversão’

Anitta não titubeou ao falar sobre sua relação com mulheres, durante entrevista no programa de rádio The Howard Stern Show, para Sirius XM, em Miami, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 4. Declaradamente bissexual, a cantora, que já viveu um romance com sua bailarina Ohana Lefundes, garantiu que não se apaixonaria por uma mulher.

“Não fico com uma mulher faz tempo. Mas não acho que me apaixonaria por uma. Sempre foi uma coisa de diversão. Mas eu não digo ‘nunca’. Não estou procurando agora, estou adorando estar sozinha. Amando. É tão bom estar sozinha! Até prefiro namorar do que ficar solteira, mas não desperdiço mais o meu tempo. Já fiz muito isso. Hoje prefiro ter mais tempo de qualidade comigo mesma do que passar tempo com qualquer pessoa”, falou.

Solteira desde o término do namoro com o produtor Murda Beatz, em agosto de 2022, a artista confessou que agora está mais seletiva. “Não estou apaixonada agora. Já estive por muitas vezes. Mas hoje em dia sou muito diferente. Juro. Fiz terapia, e ter completado trinta anos de idade mudou tudo, é meio doido. Foi do nada”, contou para o apresentador Howard Stern.

Anitta no Met Gala, em Nova York. FOTO: ANGELA WEISS / AFP

Novo álbum em inglês e espanhol

Anitta foi uma das brasileiras que passaram pelo tapete vermelho do Met Gala, na segunda-feira, 1º. Além de ganhar destaque no maior evento de moda do mundo, ela aproveitou a ocasião para dar mais detalhes sobre seu próximo álbum, que terá inspiração nos bailes de favela e será cantado em inglês e espanhol.

“Quero mostrar mais onde isso (o funk) foi criado. É a minha cultura, minha comunidade, meu País”, comentou a cantora em entrevista à revista norte-americana Variety, durante o jantar beneficente.

Continua após a publicidade

O disco vai marcar o início da parceria de Anitta com a gravadora Republic Records, com a qual ela confirmou ter assinado um contrato em abril.

A artista tomou a decisão de trocar de gravadora após uma série de insatisfações com o contrato com a Warner Music. A novidade aumentou a expectativa dos fãs para o novo disco, já que o lançamento será focado no ritmo que marcou o início da carreira da cantora.